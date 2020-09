Le nouveau répertoire des prix de référence disponible

Le gouvernement béninois a lancé ce mardi 08 septembre 2020, la 14e édition du répertoire des prix de référence à l’usage de l’administration publique.

Le répertoire des prix de référence, 14ème édition compte 9759 articles répartis en 17 catégories de biens et services. Il s’agit « d’un document qui retrace les produits couramment utilisés par l’Administration publique avec des indications de prix ». Il contribue « d’une part, à la fiabilité de la planification des dépenses liées aux commandes publiques et d’autre part, à l’encadrement des prix pratiqués par les fournisseurs de biens et services à l’Administration ».

« Les prix proposés par le répertoire sont susceptibles d’être révisés périodiquement pour tenir compte de la réalité des prix du marché », renseigne le document.

L’objectif visé en instaurant le répertoire des prix de référence à l’usage de l’administration publique est : de faciliter la planification et la programmation des dépenses publiques, de fiabiliser les prévisions budgétaires, de garantir la qualité des commandes et la sincérité de leurs coûts.

La 14e édition, est le « fruit des travaux d’une commission interministérielle composée de plusieurs structures et diverses personnes ressources avec l’appui technique de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) ». Elle a connu également la participation active du Millennium Challenge Account Bénin II (MCA-Bénin II), de l’Agence des Services et Systèmes d’information (ASSI) de la Présidence de la République et de la Direction Générale des Infrastructures.

Le ministre de l’Economie et des Finances a invité les divers acteurs de la chaîne des dépenses publiques à s’approprier cet outil et son guide d’utilisation et à en faire bon usage.

