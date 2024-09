Le marché de Mènontin ouvert au public

Le ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Assouman a procédé dimanche 1er septembre 2024, à l’ouverture du nouveau marché de Mènontin, dans le 9e arrondissement de Cotonou. C’était en présence de la directrice générale de l’Agence nationale de gestion des marchés (Anagem), Loisel Kiniffo, du préfet du Littoral, Alain Orounla et plusieurs autres personnalités.

Un 3e marché urbain s’ouvre dans le lot des 9 marchés urbains annoncés à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Le marché de Mènontin, situé dans le 9e arrondissement a été ouvert au public ce dimanche 1er septembre 2024. C’est dans la joie et la ferveur totale que les femmes dudit marché ont accueilli le joyaux. A l’instar des autres marchés déjà opérationnels dans la ville, celui de Mènontin également est organisé sur plusieurs niveaux de type R+1, et comprend des boutiques, des restaurants, des dépôts de déchets, des locaux administratifs, une infirmerie et des toilettes accessibles aux marchands et aux clients. On dénombre 707 espaces marchands dont 278 étals primaires.

Pour le ministre de l’industrie et du commerce, l’ouverture de ces marchés urbains à Cotonou est un pari gagné pour le gouvernement. « Le gouvernement a tenu parole. Le président Talon nous a instruits à ce que les femmes soient installées dans les marchés », a-t-elle confiée très fière du joyau rendu opérationnel.

« Le marché est beau et moderne ! C’est une première ! S’est exclamé Léontine Dovonon, responsable des femmes du marché. Au nom de toutes les femmes, elle a pris l’engagement de prendre soin de l’infrastructure mise à leur disposition, puis salué le chef de l’Etat pour avoir tenu parole.

Après Aïdjèdo, Cadjèhoun, et Mènontion, 06 autres marchés urbains devraient ouvrir leurs portes d’ici la fin de l’année.

F. A. A.

