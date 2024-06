Le groupe Ecobank lance le Fintech Challenge 2024 avec un prix de 50.000 $ US

Ecobank, le Groupe panafricain de services financiers, ouvre officiellement l’appel à candidatures pour la 7e édition de son Fintech Challenge. Ce concours annuel invite les startups fintech en phase de démarrage et matures à s’associer avec Ecobank, offrant un grand prix de 50 000 dollars américains et une chance d’étendre leurs solutions à travers le vaste réseau d’Ecobank couvrant 35 pays africains.

Malgré l’éruption de la fintech sur le continent africain, un rapport de McKinsey révèle que les startups fintech en Afrique sont toujours confrontées à plusieurs défis tels que l’atteinte de l’échelle, la navigation dans un environnement réglementaire incertain, ou la gestion de la rareté du financement. L’Ecobank Fintech Challenge offre une occasion unique aux entrepreneurs fintech de relever ces défis en offrant non seulement des récompenses financières, mais aussi l’expertise d’Ecobank en matière d’opérations sur les marchés diversifiés et les solutions adéquates pour passer à l’échelle de sa couverture panafricaine et de sa présence internationale telle que la France.

« Construire des partenariats avec des fintechs est un catalyseur pour stimuler l’inclusion financière en Afrique. À Ecobank, nous donnons la priorité aux fintechs dans notre stratégie de croissance, de transformation et de rendement », a déclaré Jeremy Awori, directeur général du groupe Ecobank. « Nous avons amélioré cette nouvelle édition du Ecobank Fintech Challenge pour continuer à fournir aux entrepreneurs fintech une plateforme de premier plan pour présenter des solutions révolutionnaires, tout en créant des opportunités inégalées de croissance et d’expansion à travers 35 marchés en Afrique. »

Le concours de l’année dernière a attiré 1 490 candidatures de grande qualité, ce qui souligne l’importance de ce défi panafricain. Les candidats retenus qui atteindront la grande finale et la cérémonie de remise des prix en octobre 2024 auront la possibilité de rejoindre le très convoité programme Ecobank Fintech Fellowship, le grand gagnant recevant un prix en espèces de 50 000 dollars américains.

Les Ecobank Fintech Fellows auront accès à de nombreuses opportunités grâce à la collaboration avec Ecobank et ses partenaires, notamment :

Déploiement de produits multinational : une opportunité d’intégrer leurs solutions avec Ecobank, ouvrant les portes à des lancements de produits potentiels au sein du réseau panafricain étendu de 35 pays d’Ecobank.

Partenariats avec des prestataires de services : Les fintechs sélectionnées peuvent devenir des partenaires de services panafricains au sein de l’écosystème de la Banque.

Accès au Sandbox bancaire panafricain d’Ecobank : Les boursiers bénéficieront d’un accès exclusif aux API de pointe d’Ecobank, ce qui leur permettra de tester et de développer leurs produits pour le marché panafricain.

Accès prioritaire aux partenaires de capital-risque d’Ecobank pour l’exploration de financements.

Depuis le début, 60 startups fintech ont été intégrées dans le Ecobank Fintech Fellowship.

L’Ecobank Fintech Challenge est conçu en partenariat avec le cabinet de conseil international, Konfidants, et est soutenu par divers partenaires.

Les candidatures pour le 7ème Ecobank Fintech Challenge sont désormais ouvertes aux fintechs et aux développeurs de toute l’Afrique, ainsi qu’aux fintechs mondiales centrées sur l’Afrique. Les parties intéressées peuvent en savoir plus sur le concours et soumettre leur candidature sur le site officiel : EcobankFintechChallenge.com

La date limite de dépôt des candidatures est le 7 juillet 2024.

A propos du Groupe Ecobank (ou « Ecobank Transnational Incorporated » ou « ETI ») :

Le groupe Ecobank est le premier groupe bancaire privé panafricain, doté d’une expertise africaine inégalée. Présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Chine, sa plateforme panafricaine unique offre une passerelle unique pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et l’investissement. Le groupe emploie plus de 14 000 personnes et offre à plus de 32 millions de clients des produits, des services et des solutions de banque de consommation, de banque commerciale, de banque d’entreprise et de banque d’investissement par le biais de multiples canaux, y compris numériques. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.Ecobank.com.

