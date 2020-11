Le financement des PME dans le contexte de la Covid-19

Le directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE), Ngueto YAMBAYE, a procédé au lancement officiel des travaux de la 6ème édition du Salon d’affaires de l’innovation et de partage des Banques & PME de l’UEMOA ce jeudi 05 novembre 2020 au siège de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCIB) de Cotonou. « Commerce intracommunautaire et compétitivité des PME dans l’UEMOA dans un contexte de crises sécuritaire et sanitaire (COVID-19) », c’est le thème retenu pour ces assises qui regroupent d’éminentes personnalités, des parrains et campus du salon des pays membres de l’UEMOA.

Pour le secrétaire permanent du Salon, Hermann NAGALO, cette rencontre de Cotonou est une occasion de tirer la sonnette d’alarme sur les conséquences de la COVID-19 sur les économies des pays membres qui risquent de s’affaiblir davantage. Il y a lieu selon lui, d’identifier les pistes de réflexions, surtout les opportunités que la crise peut offrir pour une contribution plus grande et compétitive des PME. Selon Hermann NAGALO, les PME doivent être soutenues dans tous les pays si l’on veut voir « une nouvelle Afrique se construire pour le développement économique ».



Séduit par la gestion de la pandémie du Coronavirus au Bénin, le président du Comité des experts, Justin BARO, a salué le gouvernement du président Patrice Talon pour toutes les mesures prises pour contrer la propagation du virus de la COVID-19.

Le Salon d’affaires de l’innovation et de partage des Banques & PME de l’UEMOA selon lui, est en passe de s’imposer comme un véritable outil de résilience des différentes crises qui touchent les économies des Etats membres.

Ce salon selon Casimir MIGAN, représentant du président de la CCIB, entre dans le cadre de la relance des économies. Son objectif est de permettre aux PME et leurs partenaires d’échanger et d’inspirer les meilleures expériences à même d’être pour eux, « des solutions innovantes adaptables à ce contexte de la pandémie de la COVID-19 ».

Il a invité tous les acteurs des banques et toutes les structures d’accompagnement des PME à faire du dispositif de soutien au financement des PME, « une réalité qui leur permet de faire face aux objets de compétitivité et d’exploitation des opportunités offertes par les marchés ».

Procédant au lancement des travaux, le directeur général de FAGACE a souligné que ce salon est devenu une plateforme d’échanges, de réflexion mais aussi de promotion de l’esprit d’entreprendre dans la zone UEMOA. Il s’agit pour les participants, de continuer à chercher des solutions alternatives et modernes aux problèmes de financement et de développement des PME dans l’espace UEMOA, a précisé Ngueto YAMBAYE.

Dans cette perspective de recherche de solutions, les participants selon le directeur du FAGACE, doivent d’intégrer la pandémie comme « un facteur endogène », et que les PME dans la zone UEMOA puissent développer des résiliences soutenues ».

Prévus pour durer 04 jours, les travaux de la 6ème édition du Salon d’affaires de l’innovation et de partage des Banques & PME de l’UEMOA vont s’achever dimanche 08 novembre prochain.



F. A. A.

6 novembre 2020 par