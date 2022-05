Le cours du dollar dépasse 60 roubles, l’euro 62 roubles

Les cours du dollar et de l’euro ont augmenté mercredi à la Bourse de Moscou de plus de 5% en dépassant respectivement 60 et 62 roubles indiqué l’agence presse russe.

À 15h35 (heure de Moscou), le cours du dollar a augmenté de 7,02%, à 60,79 roubles. Le cours de l’euro a gagné 5,68%, à 62,01 roubles.

À 16h05, le cours du dollar a ralenti sa croissance pour ne gagner que 3,87% et atteindre 59 roubles. Le cours de l’euro a gagné 2,88%, à 60,36 roubles.

L’indice MOEX de la Bourse de Moscou a augmenté de 1,3%, à 2.323,47 points. L’indice RTS a baissé de 2,52%, à 1.241,62 points.

À l’ouverture de la Bourse de Moscou mercredi, le cours du dollar a baissé en dessous de 56 roubles, une première depuis le 27 février 2018. Le cours de l’euro a diminué en dessous de 58 roubles pour la première fois depuis le 1er juin 2015.

