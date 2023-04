Le Yuan numérique peut-il devenir mondial ? Qu’arriverait-il alors au dollar ?

La numérisation de la monnaie dans le monde a pris forme rapidement au cours des dernières années. Aujourd’hui, des pays comme la Chine sont intéressés à faire bientôt du yuan numérique mondial. La principale préoccupation est de savoir ce qui arriverait au dollar si le yuan numérique devenait enfin mondial. L’essentiel est que la monnaie numérique est une vague qui est là pour rester. Par conséquent, l’introduction d’encore plus de devises est inévitable. Pour trader plus efficacement, vous devez visiter une plateforme de trading réputée comme http://immediateconnect.me/

Compte tenu du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies de premier plan, il est évident qu’il existe un vaste potentiel de croissance exponentielle du yuan numérique tant que l’infrastructure appropriée est développée et adoptée. Voici quelques-uns des effets possibles sur le dollar si le yuan numérique devenait mondial :

Réduction de la demande sur le dollar

Le dollar reste l’une des principales devises dans le monde. Cependant, ce ne sera peut-être pas le cas de sitôt, compte tenu de l’entrée massive des monnaies numériques sur le marché. L’introduction prévue du Yuan numérique sur le marché mondial menace la demande de dollars. Le Yuan numérique s’ajoute aux crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l’Ethereum, entre autres. Par conséquent, l’effet immédiat est que les consommateurs mondiaux et les utilisateurs de monnaie numérique porteront probablement leur attention sur le Yuan numérique, ce qui affectera le dollar.

Augmentation ou diminution possible de la valeur

L’aspect de la valeur du dollar pourrait être positif ou négatif, selon les circonstances. Une chose notable est que la valeur de la monnaie n’est pas affectée uniquement par l’introduction de nouvelles devises. Certains autres aspects, tels que l’inflation et la récession économique, jouent également un rôle important dans la modification de la valeur du dollar. Cependant, l’introduction d’une nouvelle monnaie numérique injecte une nouvelle concurrence, d’où la probabilité d’une baisse de la valeur du dollar avec le temps.

D’autre part, l’infrastructure impliquée est une considération importante en ce qui concerne l’augmentation ou la diminution des prix. Il y a une grande inquiétude quant au fait que le Yuan numérique dispose d’une infrastructure robuste par rapport aux autres devises. L’introduction du Yuan numérique sur le marché mondial est donc considérée comme une concurrence substantielle par rapport aux autres devises existantes, telles que le dollar et le Bitcoin. Une force contestataire peut cependant émerger. Et cela peut impliquer d’améliorer le statut infrastructurel du dollar, en particulier en ce qui concerne la numérisation, est amélioré.

Moins de dépendance au dollar

Le principal objectif du gouvernement chinois en convertissant les pièces et les billets en monnaie numérique est de contester la domination du dollar. L’utilisation actuelle du dollar pour effectuer des paiements est susceptible de diminuer si le Yuan numérique défile dans une concurrence intense. D’autres devises, y compris le Yuan numérique, attireront davantage d’utilisateurs dans le monde avec une dépendance réduite au dollar. Les moyens de paiement alternatifs peuvent contrer les défis sous-jacents associés au dollar aujourd’hui.

Conclusion

La Chine reste un pays de trade important dans le monde. Et cela signifie que la Chine est déjà une superpuissance sous divers aspects et peut facilement contrôler le secteur monétaire. L’introduction du Yuan numérique pourrait être le début de l’impact le plus significatif sur le dollar, compte tenu des performances économiques et de la capacité commerciale actuelles de la Chine. Cela pourrait prendre plus de temps que prévu pour que le Yuan numérique domine le dollar maintenant que le gouvernement chinois a mis en place une infrastructure solide pour la migration des pièces et des billets vers la monnaie numérique. En un mot, le dollar pourrait être sur une tendance à la baisse si le Yuan numérique rejoignait le bloc mondial.

22 avril 2023 par