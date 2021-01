Le Port de Cotonou se dote de quatre bouées

Le Port Autonome de Cotonou continue de renforcer la sécurité et la sûreté de navigation à travers la dotation de quatre bouées de type moderne et de très haute sensibilité, visibles pour les radars des navires.

Il s’agit de trois bouées de balisage et une bouée océanographique destinées à assurer le balisage en mer et à la collecte des données océanographiques et météorologiques.

Selon les responsables du Port Autonome de Cotonou, ces types de bouées dotées de puissants capteurs destinés à signaler les alertes en cas de besoin, sont rarement comptés parmi les équipements disponibles dans les autres ports de la sous-région.

Grâce au partenaire ENABEL, 02 pilotes et 02 capitaines de remorqueurs sont admis en formation dans les simulateurs du Port d’Anvers.

Quant aux équipements électriques du port, ils seront optimisés pour fournir désormais une puissance de 30MW, au lieu de 20MW initialement prévu.

Le Port Autonome de Cotonou s’est engagé à assurer le meilleur service aux navires qui accostent à Cotonou.

2 janvier 2021 par