Le Gouverneur de l’Etat de Bayelsa au Nigéria très admiratif à la GDIZ

La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a reçu la visite de Son Excellence, Douye Diri, Gouverneur de l’État de Bayelsa au Nigéria, le vendredi 26 juillet 2024. Le Sénateur s’est dit très impressionné par le modèle de développement adopté par le gouvernement béninois.

« La GDIZ représente un exemple inspirant de ce que nous souhaitons accomplir à Bayelsa », c’est ce qu’a confié le Gouverneur Douye Diri, au terme d’une visite vendredi 26 juillet 2024, à la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Accompagné des membres de son cabinet, le Sénateur a visité quelques unités de transformation déjà opérationnelle au sein de la zone économique spéciale en pleine expansion.

Selon une publication de la cellule de communication de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et de l’exploitation de la zone économique spéciale, le Gouverneur au terme de sa visite s’est montré ouvert à « une collaboration avec ARISE IIP pour répliquer ce modèle dans l’État de Bayelsa, renforçant ainsi les capacités industrielles et économiques du Nigéria ».

La GDIZ, fruit de la Joint-Venture entre le gouvernement du Bénin et le Groupe ARISE, a connu un succès fulgurant en l’espace de 02 ans d’exploitation. 36 investisseurs ont pu s’installer au terme de la première phase de 400 ha, avec la création de plus de 12.000 emplois. Selon les projections, plus de 35.000 jeunes béninois seront recrutés avec l’ouverture très imminente de nouvelles unités de transformation.

