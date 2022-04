Le Fonds saoudien visite les projets financés au Bénin

Une délégation du Fonds saoudien a visité, ce mercredi, les projets financés par le Fonds dont les travaux réalisés à l’Université Nationale d’Agriculture.

Le mercredi 23 mars 2022, une délégation du fonds Saoudien conduite par Dr Alzahrani Saeed a effectué une visite sur plusieurs Centres de l’Université Nationale d’Agriculture. « Nous avons visité plusieurs centres de l’Université nationale d’agriculture notamment ceux de Sakété, Awai et Idigny. Les travaux que nous avons financés ont été bien exécutés. Nous avons vu des étudiants et des enseignants qui travaillent dans les locaux construits grâce à nos financements et cela nous réjouit au plus haut point car ce que nous cherchons avant tout c’est d’impacter le développement des Etats que nous finançons. Cela nous encourage à faire encore beaucoup de choses », a indiqué Dr Alzahrani Saeed à l’issue de la visite. Les bénéficiaires des infrastructures réalisées grâce au financement du Fonds saoudien ont présenté des doléances à la délégation. « Aussi bien à Sakété, Awai qu’Idigny, des doléances ont été formulées par des enseignants qui expliquent qu’il faut aller un peu plus loin dans la construction des infrastructures notamment des restaurants, des réfectoires, des locaux pour accueillir aussi bien les étudiants que les enseignants, des cantines, garderies et autres », a indiqué Dr Zul-Kifl Salami, Chargé de mission du chef de l’État Patrice Talon. Toutes les doléances ont été prises en compte et consignées dans un mémorandum qui sera rédigé pour servir de balise pour l’avenir de la coopération entre le Fonds saoudien et le Bénin, selon les assurances du charge de mission du président Patrice Talon. « Le Fonds Saoudien ne travaille pas seul. Il travaille surtout avec les membres du groupe de coordination des banques et fonds arabes. Le Fonds Saoudien est toujours disposé à faire des cofinancements avec les autres fonds. Et je reste persuadé que pour les projets du PAG 2 qui appellent des cofinancements, le Fonds Saoudien sera toujours à nos côtés pour assurer la mobilisation des ressources nécessaires. Je remercie, au nom de son excellence le président Patrice Talon, le Fonds Saoudien. J’invite les responsables de ce partenaire stratégique du Bénin à continuer de nous accompagner non seulement dans le secteur éducatif mais aussi dans les autres secteurs de développement qui sont tout aussi prioritaires pour le PAG2 », a expliqué Dr Zul-Kifl Salami.

La délégation du fonds Saoudien conduite par Dr Alzahrani Saeed est repartie satisfaite de l’exécution des travaux financés par le Fonds au Bénin.

M. M.

1er avril 2022 par