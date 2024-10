Le Fonds koweitien et la BOAD facilitent l’approvisionnement en eau de 4 communes

En marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), tenues à Washington DC les 23 et 24 octobre 2024, le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances a procédé à la signature de plusieurs accords de financement dont un accord destiné à financer le programme de renforcement du système d’alimentation en eau potable.

Le projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable sera déployé dans les villes de Bassila, Allada, Lokossa et Athiémé. Ceci, grâce au concours du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (FKDEA) qui apporte un appui de 8,9 milliards de francs CFA, et la Banque ouest africaine de développement (BOAD) qui apporte un financement de 20 milliards de francs CFA. Le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances a procédé à la signature de ces accords avec Ghanem Al Ghunaiman, directeur général du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, et Serge EKUE, président du Banque ouest africaine de développement. C’était en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), tenues à Washington DC les 23 et 24 octobre 2024.

Ces deux accords de financement font partie de plusieurs autres accords signés par le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, pour un montant total de 74,5 milliards de francs CFA. Les autres secteurs concernés sont le maraichage à travers le Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR), et l’éducation à travers la réhabilitation de lycées techniques professionnels.

