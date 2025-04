Le FARI 2025 s’ouvre à Cotonou en mai prochain

Les travaux de l’édition 2025 du Forum africain pour la recherche et l’innovation (FARI) auront lieu à Cotonou, du 5 au 9 mai prochain. La jeunesse, l’innovation et l’entreprenariat seront les principales thématiques à développer à cette occasion.

Djèmessi A. GLOGLO, ingénieur entrepreneur, fondateur de DG Consulting organise l’édition 2025 du Forum africain pour la recherche et l’innovation. A travers cette initiative, il entend redéfinir le concept d’ingénieur qui, pour lui, devient une urgence.

Un ingénieur selon le fondateur de DG Consulting, c’est « quelqu’un qui parle autant le langage des machines que celui des hommes ». Pour lui, former un ingénieur aujourd’hui, c’est former un acteur de changement, quelqu’un qui comprend l’innovation dans sa complexité, pas seulement dans sa technicité. « Le futur africain ne se construira pas avec des spécialistes isolés. Il se construira avec des esprits transversaux, capables relier, d’unir, de traduire », a indiqué le promoteur de DG Consulting.

8 avril 2025 par ,