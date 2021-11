Le Dg douane Hinkati face aux opérateurs économiques du Mono et Couffo

Les réformes en cours au sein de l’administration douanière étaient au cœur des échanges entre le directeur général des douanes Alain Hinkati et les opérateurs économiques des départements du Mono et du Couffo.

En compagnie d’une délégation composée du directeur adjoint des douanes, du directeur général de Bénin Control, le directeur général des douanes Alain a présenté, vendredi 12 novembre 2021, aux opérateurs économiques du Mono et du Couffo, les réformes relatives à la connexion ; aux procédures douanières ; à la réquisition des marchandises ; aux relations avec les usagers et les partenaires ; à la facilitation des échanges commerciaux, etc.

C’est à travers une séance de travail qui a duré deux heures trente minutes dans les locaux de la maire de Grand-Popo.

Les opérateurs économiques qui ont participé à la séance ont promis accompagner la douane dans la mise en place de ces réformes qui sont nécessaires.

Après Grand-Popo, la délégation a mis le cap sur Hillacondji et a visité le poste de contrôle juxtaposé notamment le site de pesage des camions de marchandises ainsi que celui du scanner.

