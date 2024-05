Le DG de la SFI en visite de travail à Cotonou

Le Directeur Général de la Société Financière Internationale (SFI) Makhtar Diop est en visite de travail à Cotonou du 1er au 3 mai 2024.

À la tête d’une délégation, le Directeur Général de la Société Financière Internationale (SFI) effectue une visite de travail au Bénin. Il est prévu des séances de travail avec le Ministre d’État en charge de l’Économie, des Finances et de la Coopération, Romuald Wadagni, et des membres du gouvernement béninois. Les échanges seront axés sur la feuille de route du Bénin en matière de développement. Selon le gouvernement béninois, les discussions porteront sur la promotion des exportations et investissements internationaux, les logements et transports, les chaînes de valeur agricoles, l’industrie culturelle et créative, le développement digital, l’industrialisation et le commerce sous-régional, l’énergie, le Partenariat Public Privé (PPP), le développement des PMEs et les infrastructures privées.

Une rencontre est prévue entre Makhtar Diop et le Chef de l’Etat, Patrice Talon pour discuter des questions relatives au portefeuille de projets de la SFI au Bénin.

Le patron de la SFI tiendra aussi une Table ronde avec des femmes entrepreneures. Il va visiter Sèmè-City, ainsi que la Fondation Zinsou.

La Société Financière Internationale (SFI) accompagne le Bénin dans les domaines du tourisme, de l’économie numérique, de l’agrobusiness, les transports, l’industrie, le développement des PMEs etc.

A.A.A

2 mai 2024 par ,