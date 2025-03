Le Bénin veut mobiliser 20 milliards FCFA avec 4 titres

L’Etat béninois met en adjudication le 20 mars 2025 sur le marché financier de l’UMOA, la somme de 20 milliards FCFA avec quatre instruments financiers aux maturités variées. L’avis d’émission a été publié le vendredi 7 mars 2025.

Afin de mobiliser l’épargne régionale pour financer les besoins budgétaires, le Bénin met en adjudication la somme de 20 milliards de francs CFA sur le marché financier de l’UMOA. Ceci, grâce à un Bon du Trésor (BAT), et trois Obligations assimilables du Trésor (OAT). L’unique Bon du Trésor de l’offre dénommé BJ000000xxxx-BAT-juin.25 selon La Marina, présente une maturité de 91 jours, avec une échéance fixée au 19 juin 2025. Il est destiné aux investisseurs recherchant un placement à court terme.

Les trois Obligations assimilables du Trésor selon le média, offrent des horizons d’investissement plus longs. « L’OAT BJ0000002291-janvier.28 a une durée de trois ans et arrivera à échéance le 17 janvier 2028. L’OAT BJ000000xxxx-mars.30, d’une maturité de cinq ans, sera remboursée le 21 mars 2030. Enfin, l’OAT BJ000000xxxx-mars.32, d’une durée de sept ans, arrivera à échéance le 21 mars 2032. Cette diversité permet aux investisseurs d’aligner leurs placements sur leurs objectifs financiers à court, moyen ou long terme », renseigne La Marina.

Le site apprend par ailleurs que les obligations proposées affichent des taux d’intérêt compétitifs, avec un rendement annuel de 5,70 % pour l’OAT à trois ans, 5,90 % pour celle à cinq ans et 6,00 % pour l’obligation à sept ans. Le Bon du Trésor, quant à lui, sera attribué selon un taux déterminé par le marché.

Dans le cadre de cette adjudication, le Trésor public béninois procédera à une adjudication ouverte, avec des soumissions à taux multiples pour le BAT et à prix multiples pour les OAT. Les titres, entièrement dématérialisés, seront enregistrés dans les comptes du Dépositaire central du marché des Titres publics, sous la supervision de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Cette émission de fonds fait suite à deux levées de fonds réussies ces deux derniers mois, et totalisant 57,5 milliards de francs CFA.

F. A. A.

