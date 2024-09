Le Bénin tente de transformer ses matières premières en produits finis.

Un simple T-shirt en coton est un vêtement assez ordinaire. Mais pour le Bénin, un petit pays situé sur la côte ouest de l’Afrique avec peu de tradition manufacturière, cela représente le début d’une révolution industrielle.

« Nous appelons cela “de la ferme à la mode” », explique Ramakrishnan Janarthanan, directeur du développement chez Arise Integrated Industrial Platforms, un groupe industriel basé à Dubaï qui investit 550 millions d’euros dans les textiles et les vêtements aux côtés du fonds souverain du Bénin et d’un consortium d’entreprises locales d’égrenage de coton.

Le T-shirt, explique Janarthanan en tenant l’objet modeste, provient du coton qui a été cultivé, récolté, égrené, filé, tissé en tissu et teint au Bénin, avant d’être coupé et cousu. « Pouvez-vous imaginer qu’il y a autant de processus avant de fabriquer un T-shirt ? Nous voulons capturer toute la chaîne de valeur », dit-il.

L’industrie du vêtement, qui repose sur une main-d’œuvre bon marché une fois que les machines ont produit le fil et le tissu, est depuis longtemps considérée comme l’un des premiers échelons accessibles sur l’échelle de l’industrialisation, attirant les travailleurs des campagnes vers les usines et mettant les pays sur la voie de la sortie de la pauvreté.

Le Bénin, une nation de 13 millions d’habitants, tente d’accomplir ce que peu de pays africains ont réussi : transformer systématiquement les matières premières, non seulement le coton, mais aussi les noix de cajou brutes, le soja, le karité et même les cheveux humains pour les perruques, en produits finis. Jusqu’à présent, comme de nombreux pays pauvres, le Bénin est piégé dans un schéma commercial où il vend des matières premières bon marché et importe des produits finis coûteux.

« L’industrialisation que nous observons maintenant fait partie d’une stratégie visant à apporter la prospérité à notre peuple », déclare Romuald Wadagni, ministre des Finances, un ancien consultant de Deloitte recruté par le gouvernement pour aider le Bénin à entrer dans l’ère manufacturière.

Pratiquement toute la production de coton du Bénin, soit environ 300 000 tonnes de coton en fibres, est exportée brute, principalement au Bangladesh, où elle est transformée en vêtements pour l’industrie mondiale de la mode rapide, évaluée à 1 500 milliards de dollars. En vendant du coton brut, le Bénin, premier producteur africain, perd plus de 90 % de la valeur, selon les experts de l’industrie.

Il y a vingt ans, l’économiste Pietra Rivoli, dans son livre “The Travels of a T-shirt in the Global Economy”, décrivait la filature de coton et l’atelier de misère comme « le déclencheur de l’urbanisation, de l’industrialisation et de la diversification économique qui ont suivi ».

Chemins vers la prospérité : PIB par habitant dans les économies africaines et asiatiques

Arkebe Oqubay, un fonctionnaire du gouvernement qui était chargé de la tentative réussie, mais interrompue, de l’Éthiopie de construire une industrie d’exportation de chaussures et de vêtements, affirme que le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et la Chine ont tous commencé leur chemin vers la prospérité via les textiles, une industrie qui a plus récemment déclenché un essor économique dans des pays comme le Bangladesh. (La Corée du Sud a également commencé par les perruques.)

« Si un pays envisage l’industrialisation, les vêtements sont l’avenue la plus importante », déclare Oqubay, ajoutant que l’industrie du vêtement, qui est intensive en main-d’œuvre, est particulièrement capable d’absorber ce qu’il estime être les 30 millions de nouveaux emplois dont l’Afrique a besoin chaque année pour sa population jeune en expansion.

Dans le parc industriel de Glo-Djigbé, au nord de Cotonou, la capitale économique du Bénin, où 12 000 travailleurs sont déjà employés, la vaste usine textile intégrée climatisée — d’une superficie de 160 000 m², soit l’équivalent d’environ 22 terrains de football — est remplie de rangées de machines bourdonnantes venues de Suisse, d’Allemagne et du Japon.

Plus de mille nouvelles recrues coupent et cousent du tissu qui est produit au rythme de 50 000 kilos par jour. « Si vous voyez une usine moderne n’importe où dans le monde, vous verrez exactement la même chose », dit Janarthanan.

« Aujourd’hui, 1 000 personnes travaillent ici. Elles n’avaient pas ces emplois ou ces compétences auparavant », déclare Letondji Beheton, PDG de la société qui gère la zone industrielle de 1 650 hectares, une coentreprise entre Arise et le gouvernement béninois.

« C’est ainsi que vous transformez un pays. »

L’industrialisation en Afrique est un mantra depuis des décennies. Mais en réalité, de nombreux pays du continent ont reculé alors que leurs secteurs manufacturiers fragiles se sont effondrés sous la concurrence mondiale, en particulier celle de la Chine.

De mauvaises routes, des ports corrompus et inefficaces, un manque d’énergie, le coût élevé du capital et une élite souvent plus intéressée à tirer profit de l’extraction des matières premières ou des licences d’import-export ont fait le reste.

Selon la Banque mondiale, le pourcentage de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB des États d’Afrique subsaharienne, à l’exclusion des pays à revenu élevé, est passé de 18 % en 1981 à 11 % en 2023. Le Bénin, avec un PIB par habitant d’environ 1 400 dollars aux prix du marché, n’est qu’à 10 %.

12 000 est le nombre de personnes employées dans le parc industriel de Glo-Djigbé.

Quelques pays africains ont résisté à cette tendance. Maurice, désormais connu comme une destination touristique haut de gamme et un centre de services financiers, a commencé son chemin de la pauvreté apparente vers un statut de revenu intermédiaire supérieur via le secteur de l’habillement. Il a maintenant un PIB par habitant supérieur à 11 000 dollars.

Le Botswana, un autre pays à revenu intermédiaire supérieur, avec un PIB par habitant de 7 200 dollars, a connu un succès relatif grâce à son industrie du diamant. Au lieu d’exporter des diamants bruts, il a conclu des accords progressivement meilleurs avec la société de diamants De Beers pour s’assurer que des activités à valeur ajoutée, telles que la taille et le polissage, soient réalisées sur place.

En Afrique du Nord, le Maroc a combiné une infrastructure excellente, une main-d’œuvre qualifiée et un accès facile aux marchés européens pour créer de toutes pièces une industrie compétitive de l’automobile et de l’aérospatiale.

La fabrication a diminué en tant que part de la production africaine.

Valeur ajoutée brute de la fabrication en pourcentage du PIB.

Au Bénin, sous la présidence de Patrice Talon — un magnat des affaires surnommé le « roi du coton » pour son implication dans l’industrie — le pays ouest-africain tente d’imiter ces succès.

L’usine de textiles et de vêtements au nord de Cotonou, qui produira également du linge de lit, des serviettes et des vêtements tels que des polos et des leggings, fait partie d’une stratégie nationale d’industrialisation visant à quintupler la capacité manufacturière du pays d’ici 2030. Le ministère des Finances estime que le secteur manufacturier contribue à 9,8 % du PIB, mais affirme que plus des deux tiers de cette contribution proviennent de l’artisanat. Le secteur industriel formel, limité à quelques activités telles que l’égrenage du coton, ne contribue qu’à 3 % du PIB. Si l’ensemble de la production de coton était transformée en vêtements, cela ajouterait d’un coup 12 milliards de dollars à l’économie béninoise, qui est de 17 milliards de dollars, selon les experts de l’industrie.

Talon affirme que les politiciens et la classe d’affaires du pays ont traditionnellement manqué d’ambition pour industrialiser, préférant des profits plus faciles dans le commerce. Beaucoup se sont enrichis en contrebande de marchandises à travers la frontière poreuse avec le Nigeria, un marché de 220 millions d’habitants.

« Les dirigeants étaient toujours prêts à prendre des commissions sur le commerce des matières premières. Ils n’ont jamais essayé de s’impliquer dans la phase de transformation », dit-il. « Nous voulons changer cela. »

6 % est le taux de croissance annuel moyen du Bénin depuis que Patrice Talon est devenu président il y a huit ans.

Le gouvernement de Talon a simplifié les formalités pour l’enregistrement des entreprises, mis en place l’une des procédures de visa les plus rapides d’Afrique, offert des incitations aux investisseurs étrangers et modernisé les infrastructures, notamment les routes, l’énergie et le port de Cotonou.

Depuis que Talon est devenu président il y a huit ans, le taux de croissance du Bénin est rarement descendu en dessous de 6 %, même pendant la pandémie de Covid, en faisant l’une des économies les plus performantes du continent. Beheton, qui dirige la zone industrielle de Glo-Djigbé, témoigne de l’attitude pro-business du président. « Si je l’appelle, je dirai : ‘Monsieur le Président, nous avons ce problème’. Et il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez l’appeler la nuit », s’enthousiasme-t-il.

Le gouvernement, selon les responsables de l’usine textile, a contribué à résoudre de nombreux obstacles potentiels. Il fournit de l’électricité à un prix compétitif de 8 cents par kilowattheure et a mis en place un guichet unique sur place pour faciliter les procédures de licence et coordonner les différents départements gouvernementaux.

« Plus besoin d’aller ici et là pour éviter toute corruption ou problème administratif », déclare Herbert Semassa Moutangou, responsable senior du marketing de la zone industrielle, faisant référence aux nombreux tampons que les investisseurs doivent souvent obtenir.

Gagan Gupta, fondateur et PDG d’Arise, qui a investi dans le secteur manufacturier dans 11 pays africains, déclare que le gouvernement du Bénin l’a impressionné par son sérieux. En seulement 18 mois, cinq usines ont été construites pour transformer l’ensemble de la production de noix de cajou du pays en produits emballés. Auparavant, elles étaient toutes envoyées au Vietnam pour être transformées et emballées, mais ce changement multiplie par dix leur valeur pour l’économie béninoise, dit-il.

Le textile est le grand pari, affirme Gupta, qui soutient que le Bénin peut devenir un important centre textile pour l’Europe, les Amériques et le marché ouest-africain. Le fait que son coton soit alimenté par la pluie, non irrigué, et que le coton brut ne doive pas passer 45 jours sur un navire pour les usines en Asie et 45 jours au retour signifie que les vêtements « made in Benin » seront jusqu’à deux tiers moins intensifs en carbone, dit-il.

L’économie du Bénin repose encore sur le secteur agricole — et en particulier sur son commerce de coton avec le Bangladesh.

Alors que l’Europe érige des barrières pour décourager les produits à forte intensité de carbone, cela devrait devenir un avantage concurrentiel. L’usine Arise intégrera un pigment dans son tissu qui agit comme un code à barres contenant des informations sur la chaîne d’approvisionnement, en utilisant une technologie brevetée appelée FibreTrace. Gupta affirme que cela donnera aux acheteurs des garanties sur des aspects comme la main-d’œuvre agricole et l’utilisation de pesticides.

Arise affirme que les travailleurs du Bénin ont déjà atteint des niveaux de productivité comparables à ceux du Bangladesh et du Sri Lanka et qu’ils touchent des salaires similaires d’environ 140 dollars par mois, jusqu’à un tiers moins cher que pour des emplois similaires en Chine. Des sections de l’usine ont été aménagées comme centres de formation. Dans l’un d’eux, une cinquantaine de travailleurs sont rassemblés autour d’un instructeur devant une pancarte indiquant : « Zone de formation en classe pour les serviettes éponge ».

Gupta dit que l’usine a déjà expédié des commandes de vêtements tels que des chemises et des pantalons à The Children’s Place, un magasin de vêtements américain, et à Kiabi, une chaîne de mode française. Pour les serviettes et les draps tissés, il y a « des expressions d’intérêt » de la part de Carrefour, El Corte Inglés, Walmart et d’autres. Elle a également fabriqué des uniformes de camouflage pour l’armée béninoise, bien moins chers que ceux de son précédent fournisseur.

« En fin de compte, vous devez être capable de produire de manière compétitive à l’échelle mondiale », déclare Gupta. « Sinon, tout cela n’est qu’une bonne photo. »

Même si Arise atteint ses objectifs, il ne transformera que 40 000 tonnes, soit environ 13 %, de la production de coton du Bénin d’ici fin 2026. Pour atteindre l’objectif du Bénin de fabriquer toute sa production de coton sur place, il faudrait attirer des investissements dans environ 25 nouvelles usines.

Oqubay, qui dirigeait la campagne d’industrialisation de l’Éthiopie et est maintenant universitaire à l’Université de Soas à Londres, est sceptique quant aux chances du Bénin d’atteindre ses objectifs. Il avertit qu’il est difficile de créer un secteur manufacturier à partir de rien, affirmant que cela nécessite de l’échelle, une détermination inébranlable et un ajustement constant de la stratégie.

L’Éthiopie, avec ses 120 millions d’habitants et son énergie hydroélectrique bon marché, a progressé régulièrement dans les vêtements, le cuir et les chaussures, mais son succès a été interrompu par la guerre et son retrait en 2022 de l’accès en franchise de droits au marché américain dans le cadre de l’African Growth and Opportunity Act, un coup dur.

Même avant cela, il a fallu des années d’études, d’expérimentation et de faux départs pour lancer une industrie, dit Oqubay. Il remet en question l’approche intégrée du Bénin, affirmant qu’il est préférable d’attirer des investisseurs spécialisés dans le fil et le tissu pour créer des économies d’échelle. « D’après ma compréhension du Bénin, l’investissement est trop faible, mais cela pourrait être un bon début », dit-il. « Il n’y a pas de prescription unique à lire dans un manuel. Il faut être pragmatique. »

Joe Studwell, qui écrit un livre sur l’industrialisation de l’Afrique, déclare qu’il n’a pas étudié les efforts du Bénin en particulier. Mais, selon lui, les pays africains, après des années d’expansion de l’éducation, ont finalement atteint des niveaux d’alphabétisation, ainsi que des densités de population, suffisants pour amorcer un essor industriel longtemps retardé.

Un grand problème dans de nombreux pays africains, dit-il, a été un leadership faible et des bureaucraties bien moins compétentes que celles qui ont guidé les révolutions manufacturières dans plusieurs pays asiatiques.

« Les États continuent d’être plutôt inefficaces, donc une grande partie de ce qui se passe est pilotée par le secteur privé », ajoute Studwell, un universitaire qui a beaucoup écrit sur les facteurs menant à l’essor industriel dans plusieurs économies asiatiques. Il cite l’exemple de Bakhresa, un transformateur agricole tanzanien, avec 15 divisions de produits, et celui de Aliko Dangote au Nigeria, dont l’entreprise a progressivement gravi la chaîne de valeur industrielle, en commençant par le sel, la farine et le ciment et en finissant par la construction d’une raffinerie de pétrole de 20 milliards de dollars, la plus grande d’Afrique.

Studwell affirme que, même sans États forts, l’industrialisation peut encore se produire. Il cite le Cambodge, où des entreprises chinoises ont investi lorsqu’elles cherchaient des alternatives à moindre coût pour la fabrication à domicile. « Le Cambodge exporte désormais pour plus de 10 milliards de dollars de textiles par an, non pas parce qu’ils ont pris les choses en main, mais parce que les Chinois avaient besoin de trouver un autre endroit où aller. »

Dani Rodrik, un économiste de Harvard, est plus pessimiste quant aux chances du Bénin, ou de tout autre pays, d’imiter le modèle de croissance par les usines qui a eu tant de succès en Asie. À l’ère de l’automatisation, dit-il, il y aura moins d’emplois manufacturiers nécessaires pour la main-d’œuvre dans les pays à faible coût. « L’escalator du développement est devenu beaucoup plus plat. »

Ha-Joon Chang, un économiste sud-coréen qui a également étudié l’industrialisation en Afrique, n’est pas d’accord. Les emplois manufacturiers ne disparaissent pas, dit-il. Il pointe une étude académique de Nobuya Haraguchi de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, montrant que la contribution de l’emploi et de la valeur ajoutée du secteur manufacturier au PIB mondial n’a pas changé de manière significative depuis les années 1970.

Chang dit qu’il détecte également une plus grande ambition parmi les gouvernements africains pour industrialiser. « Il y a des frémissements. Et l’ambition est le début », dit-il, louant le Bénin pour au moins avoir essayé.

Parallèlement à ses ambitions dans le textile, des usines de Glo-Djigbé au Bénin produiront également des carreaux en céramique et, avec un peu de chance, des motos électriques, initialement à partir de kits démontables. Les entreprises d’emballage y ont commencé à produire certains, mais pas tous, des plastiques et cartons nécessaires pour expédier les produits finis, bien que même des articles apparemment simples pour le secteur du vêtement comme les boutons, les fermetures éclair et les étiquettes soient importés de Chine et d’Inde.

« Quand les gens ne me disent qu’aucun de ces pays n’aboutira à grand-chose, je leur rappelle toujours que la Corée du Sud avait moins de la moitié du revenu par habitant du Ghana au début des années 60 », dit Chang. Aujourd’hui, elle est huit fois plus riche en termes de parité de pouvoir d’achat, une indication de ce que Chang affirme pouvoir être réalisé grâce à l’industrialisation.

Studwell affirme qu’il n’y a rien qui empêche au moins certains pays africains de suivre une trajectoire à la manière asiatique. « Je ne m’attends pas à ce que 55 pays se mettent d’accord en même temps », dit-il. « Mais si cinq le font, cela aura un effet de démonstration très positif. »

