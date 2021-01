Le Bénin lève 82 milliards de FCFA

82,5 milliards de FCFA, c’est le montant mobilisé par le Bénin sur le marché UMOA le jeudi 07 janvier 2021.

Il s’agit d’une émission d’Obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 3 ans et 5 ans. Le Bénin a mis en adjudication 75 milliards de FCFA.

Les investisseurs du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Burkina-Faso ont proposé respectivement 63, 7 milliards de FCFA, 21,7 milliards de FCFA et 21,5 milliards de FCFA.

Avec les soumissions des autres pays, le montant total proposé s’élève a plus de 160 milliards de FCFA. Le Bénin a retenu 82,5 milliards de FCFA.

