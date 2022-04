Le Bénin lève 41 milliards F sur le marché de l’UEMOA

L’émission d’Obligations de Relance a été concluante pour le Bénin, ce jeudi 28 avril 2022. A la recherche de 40 milliards FCFA, le Bénin a levé 41 milliards FCFA sur le marché financier de l’Union Economique Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Le Bénin a levé 41 milliards FCFA, ce jeudi 28 avril 2022, sur le marché financier de l’Union Economique Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Cette émission d’Obligations de Relance du Trésor du Bénin a été souscrite à un taux d’intérêt de 5,1% avec une valeur nominale unitaire de 10.000 francs CFA et pour une durée de remboursement de 60 mois.

Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance qui est fixée au 29 avril 2027.

Pour une soumission de 40 milliards FCFA, le Bénin a récolté 17 soumissions pour un montant global de quarante-sept mille et un milliards pour un taux de couverture de 117,5% du montant mis en adjudication. Mais le gouvernement de Patrice Talon n’a retenu que 41 milliards FCFA au terme de l’opération démarrée à 9h et clôturée à 10h30 mn ce jeudi 28 avril 2022.

Le Bénin avait levé 44 milliards FCFA, le 31 mars 2022, sur le marché de l’UEMOA dans le cadre d’une émission d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT).

Un montant de 77 milliards FCFA avait été levé, le 03 février 2022, sur le même marché régional dans le cadre d’une émission simultanée d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) avec des maturités de 7 ans et 10 ans.

