Le Bénin exporte 4 milliards FCFA de produits aux USA en 2023

Les exportations du Bénin vers les États-Unis ont augmenté en particulier dans le domaine des produits agricoles, selon des chiffres communiqués ce mardi 10 septembre 2024 lors de la formation sur la Loi sur la Croissance et les opportunités Economiques en Afrique (AGOA) avec un focus sur l’agriculture.

« Le Bénin a réalisé des progrès économiques remarquables. Les exportations du Bénin vers les États-Unis ont augmenté régulièrement, en particulier dans le domaine des produits agricoles. Par exemple, en 2022, les marchandises exportées du Bénin vers les États-Unis s’élevaient à 3 (trois) millions de dollars, soit environ 1,8 (un virgule huit) milliard de francs CFA, ce qui représente une augmentation de 22 % (vingt-deux pour cent) par rapport à 2012 (deux mille douze). En 2023, les exportations du Bénin dans le cadre de l’AGOA ont atteint le niveau impressionnant de 6,56 (six virgule cinquante-six) millions de dollars, soit environ 4 (quatre) milliards de francs CFA, ce qui représente plus de 50% (cinquante pour cent) des exportations totales du Bénin vers les États-Unis. Les produits agricoles constituent une part importante de ces échanges. Des exportations clés telles que les noix de cajou, le beurre de karité et d’autres produits agricoles ont trouvé un marché croissant aux États-Unis, ce qui profite à la fois aux producteurs et aux consommateurs ».

Selon Brian Shukan, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin. Ces progrès ont été possibles grâce au travail acharné et à l’innovation.

Les exportations ont été faites dans le cadre de la Loi sur la Croissance et les opportunités Economiques en Afrique (AGOA).

L’AGOA élimine les droits de douane et les quotas d’importation a croissance économique. Mise en œuvre depuis 2000, la loi vise le développement et la réduction de la pauvreté en Afrique subsaharienne, en offrant aux pays éligibles un accès en franchise de droits de douane au marché américain pour plus de 6500 produits.

L’AGOA vise à stimuler le commerce, attirer les investissements étrangers et favoriser l’intégration économique entre les États-Unis et les pays africains.

Le Bénin est admis au programme AGOA en 2004.

