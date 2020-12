Le Bénin évalué sur l’exécution des programmes de l’Uemoa

Les experts de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) et ceux du Bénin seront en visioconférence du 07 au 11 décembre 2020 dans le cadre de la revue technique annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. Les cadres du Bénin présenteront à partir de Cotonou le niveau d’exécution physique des programmes et projets communautaires. Depuis Ouagadougou (Burkina-Faso), les experts de la commission suivront l’état des lieux sur les chantiers en matière d’intégration économique régionale. Les deux équipes d’experts élaboreront un mémorandum de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l’Union économique et monétaire ouest africaine au titre de l’année 2020 à l’issue des travaux. La revue sera présentée au Président de la Commission de l’UEMOA et au Ministre en charge des finances du Bénin. Elle sera soumis ensuite à l’appréciation du Président de la République du Bénin.

Cotonou et Abidjan sont à l’honneur du 07 au 11 décembre 2020. La revue technique annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires avait été organisée avec les experts de Lomé, Bissau et Niamey.

