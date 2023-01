Le Bénin et la Chine signent l’annulation partielle de la dette

Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang et le chef de l’Etat béninois Patrice Talon ont eu un tête-à-tête samedi 14 janvier 2023 à Cotonou. Lors de la visite qui vise à « identifier davantage de champs d’action », selon le chef de la diplomatie chine, la Chine et le Bénin ont signé un protocole d’accord sur l’annulation partielle de la dette.

Le Bénin a été représenté lors de la signature du protocole d’accord par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci.

Le chef de la diplomatie chinoise a eu un tête-à-tête avec le chef de l’Etat béninois Patrice Talon. Qin Gang a également visité la Zone Economique de Glo-djigbè (GDIZ), fleuron de l’industrialisation du Bénin.

« Ma proposition est que nous travaillions ensemble pour promouvoir la synergie entre le plan de développement stratégique du Bénin et l’initiative "la Ceinture et la Route" et les réalisations du Forum sur la coopération sino-africaine, afin d’identifier davantage de champs d’action et de taux de croissance pour notre coopération. Je pense par exemple aux infrastructures, à l’agriculture, à la formation des ressources humaines, à l’industrie manufacturière, à la paix et à la sécurité », a indiqué Qin Gang lors de sa visite.

