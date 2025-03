La vice-présidente du Fonds international de développement agricole (FIDA), Gérardine MUKESHIMANA, au cours d’une visite au Bénin, a fait une revue des projets financés par le FIDA. Très sidérée par les résultats des initiatives soutenues par le fonds, elle a réitéré son engagement à accompagner le Bénin.

Gérardine MUKESHIMANA, vice-présidente du FIDA très impressionnée par les initiatives financées au Bénin par le fonds. Elle s’est rendue dans le cadre d’une visite à la ferme VIVA MATEKPO située à Grand-Popo, dans le département du Mono. Il s’agit d’une coopérative appuyée par le Projet d’appui au développement agricole et à l’accès au marché (PADAAM). La ferme, selon les services de communication du gouvernement, a bénéficié entre autres, d’équipements et de matériels de transformation de riz paddy et de l’aménagement de bas-fonds de 8,71 hectares avec maîtrise partielle de l’eau pour la production de riz.

Après l’étape de Grand-Popo, la délégation composée de Gaston DOSSOUHOUI, ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, s’est rendue sur le site maraîcher de Ahouicodji, dans la commune de Ouidah ; un site mis en œuvre dans le cadre du Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR), qui intervient dans 54 communes du Bénin. Sur les lieux, la délégation a visité les stands de la foire dénommée "le PADAAM : Une intervention de la fourche à la fourchette". Il s’agit d’une initiative qui met en lumière les prouesses des bénéficiaires du PADAAM dans les domaines de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la nutrition.

Ailleurs au siège de la Société nationale de mécanisation agricole (SoNaMA), la délégation a procédé à la remise d’équipements et de matériels aux bénéficiaires du PADAAM, à travers l’accord-cadre entre le PADAAM/ProCar et la SoNaMA. Selon une publication du gouvernement, le PADAAM a signé, avec la SoNaMA, un accord cadre pour la fourniture de matériels et équipements agricoles afin de permettre aux bénéficiaires du projet de profiter des compétences, des expériences et des méthodologies appropriées, pour le transfert de connaissances dans le cadre de la maintenance préventive. À cet effet, la SoNaMA a déjà livré des équipements et matériels agricoles tels que des motoculteurs, des batteuses vaneuses, des tracteurs et des accessoires à plus d’une centaine de bénéficiaires des partenaires productifs.

« Le Bénin est très ambitieux », c’est ce qu’a laissé entendre la vice-présidente du FIDA très impressionnée par les résultats de différentes initiatives. « Nous avons visité beaucoup d’activités sur le terrain autour des filières agricoles, dans l’entrepreneuriat, dans l’agro-business, dans des services de mécanisation agricole. Le constat est que le gouvernement du Bénin a beaucoup d’ambitions et le rôle du FIDA est de l’accompagner à mettre en action, ses ambitions », a ajouté Gérardine MUKESHIMANA après avoir rappelé le mandat du fonds qu’elle représente ; celui d’accompagner les gouvernements dans leurs ambitions de développement en milieu rural.

C’est depuis l’an 1978 que le FIDA accompagne le Bénin dans le domaine de l’agriculture. La vice-présidente au terme de sa visite, a rassuré de l’engagement du fonds à poursuivre la collaboration avec le Bénin.

F. A. A.

12 mars 2025 par ,