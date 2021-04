Le Bénin enregistre 728 000 tonnes de coton

Le Bénin a produit 728 000 tonnes de coton pour la campagne cotonnière 2020-2021, a fait savoir, jeudi 15 avril 2021, le ministre de l’agriculture de l’élevage et de la pêche.

De 714 714 tonnes en 2019-2020, la production cotonnière est passée à 728 000 tonnes pour le compte de la campagne 2020-2021. Un record qui a été atteint malgré les conditions pluviométriques difficiles. La performance est rendue possible grâce aux mesures du gouvernement. « La manière dont les acteurs de la filière sont traités a permis d’atteindre ce niveau. Cette amélioration de la performance enregistrée dans un contexte à priori défavorable s’explique entre autres par un dispositif d’encadrement et conseil agricole aux producteurs et un appui à la gouvernance des organisations de producteurs de coton plus adaptés durant la campagne cotonnière 2020-2021>>, a indiqué Gaston Dossouhoui, ministre de l’agriculture de l’élevage et de la pêche, lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi dans les locaux dudit ministère.

Pour Mathieu Adjovi, président de l’Association Interprofessionnelle du Coton (Aic), les producteurs de coton doivent maintenir le cap.

Première culture d’exportation, le coton génère plus de 40% des emplois en milieu rural et fait vivre plus de 50% de la population.

