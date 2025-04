Le Bénin crée sa 2e zone économique spéciale à Sème Podji

Une deuxième zone économique spéciale (ZES) est créée à Sèmè-Podji. La décision a été prise ce mercredi 23 avril 2025, en Conseil des ministres.

Création d’une deuxième zone économique spéciale à Sèmè-Podji. C’est l’une des décisions prises ce mercredi 23 avril 2025 en Conseil des ministres. Le gouvernement en optant pour la création de cette deuxième zone économique spéciale, a autorisé la prise de participation de l’Etat dans la société de gestion de la zone économique spéciale.

Cette seconde zone économique spéciale vient s’ajouter à la première qui s’étend sur une superficie de 250 Km2.

En plus des deux zones franches économiques de Sèmè-Podji, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel en construction, suscite l’admiration de personnalités politiques et décideurs économiques en Afrique et dans le monde. En créant cette seconde zone économique à Sèmè-Podji, l’Exécutif béninois manifeste son engagement à hisser le Bénin au rang de pays industrialisés.

