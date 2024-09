Le Bénin Investment Forum 2024 (BIF7) s’ouvre aux investisseurs mondiaux.

Le Bénin Investment Forum (BIF), événement phare dédié à la promotion des opportunités d’investissement au Bénin, revient pour sa 7e édition les 14 et 15 novembre 2024 au Sofitel Cotonou Marina sous le thème Choisir le Bénin. Cet événement annuel est une plateforme incontournable pour les investisseurs du monde entier qui souhaitent explorer le potentiel économique dynamique du Bénin, une porte d’entrée stratégique en Afrique de l’Ouest.

Organisé en partenariat avec le Ministère de l’Économie et des Finances, le Ministère de l’Industrie et du Commerce, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI-Bénin), le groupe MTN à travers MTN Bénin, et l’Ambassade de l’Afrique du Sud, le BIF 2024 vise à attirer des investissements directs étrangers (IDE) et à encourager les partenariats public-privé, en mettant en lumière des projets à fort impact pour l’économie béninoise.

Un événement incontournable pour les investisseurs internationaux

Le BIF 2024 accueillera des entrepreneurs et start-ups, qui présenteront aux investisseurs internationaux des projets novateurs et porteurs de croissance. Cet événement sera également l’occasion de rencontres en face-à-face avec des dirigeants de grandes entreprises, des fonds d’investissement et des institutions financières, créant ainsi un environnement propice aux affaires et aux partenariats fructueux.

Le Bénin Investment Forum est l’occasion idéale pour les investisseurs du monde entier de découvrir un marché en plein essor, avec un cadre propice aux affaires et une main-d’œuvre jeune et dynamique.

Choisir le Bénin, c’est choisir l’avenir de l’Afrique de l’Ouest.

Appel aux investisseurs mondiaux

Le BIF 2024 est une invitation pour les investisseurs du monde entier à explorer les opportunités d’affaires au Bénin, à développer des projets à forte valeur ajoutée et à établir des partenariats stratégiques qui contribueront à la transformation économique du pays. Avec un environnement favorable aux entreprises, un cadre juridique attractif et des politiques économiques stables, le Bénin se positionne comme un acteur clé de la région.

La journée du 14 Novembre sera essentiellement consacrée à la présentation de l’environnement des affaires par le gouvernement béninois et aux discussions en plénières. La journée du 15 sera uniquement réservée aux Deal Rooms. Au cours de ces Deal Rooms, le Gouvernement, l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME), la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI-Bénin), les entrepreneurs et les start-ups présenteront à une sélection d’investisseurs et de dirigeants d’entreprise (Sud-africains, Nigérians et du Golfe) des projets de partenariats public-privé ou privé ayant un impact significatif sur le développement de l’économie béninoise. La sélection des projets du secteur privé sera effectuée par la CCI-Bénin et l’ADPME.

Inscriptions et Information

Les inscriptions pour le Bénin Investment Forum 2024 sont désormais ouvertes. Pour plus d’informations et pour s’inscrire à l’événement, veuillez visiter le site officiel www.investmentforum.bj.

23 septembre 2024 par