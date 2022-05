La variole du singe (monkeypox) fait des victimes au Nigéria

Le Nigéria, pays voisin à l’est du Bénin est confronté à des cas de personnes atteintes de la variole du singe (monkeypox). La maladie a déjà fait des victimes au Nigéria.

Le Nigeria Center for Disease Control (NCDC) a confirmé la présence de la maladie ‘’monkeypox’’ sur son territoire. Et ce, après la détection au Royaume-Uni d’un cas de monkeypox, le 06 mai 2022, chez un patient ayant récemment voyagé au Nigeria. Le patient résident britannique est stable et reçoit des soins au Royaume-Uni. Selon le NCDC, le pays enregistre depuis septembre 2017 des cas sporadiques de la maladie dans les États de la Fédération. De septembre 2017 au 30 avril 2022, un total de 558 cas et 8 décès ont été confirmés dans 32 États. Les décès ont été enregistrés dans six États, à savoir Edo (2), Lagos (2), Imo (1), Cross River (1), FCT (1) et Rivers (1). Le rapport mensuel de NCDC sur Monkeypox indique que 46 cas suspects ont été signalés entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022. 15 ont été confirmés dans sept États.

Des cas de cette maladie causée par le virus de la variole simienne (monkeypox) avaient été déjà signalés en Sierra Leone, au Liberia, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo.

Aucun cas officiel n’a été signalé au Bénin.

A.Ayosso

12 mai 2022 par ,