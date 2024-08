La société BEG-BTP SARL et sa gérante exclues de la commande publique

La société BEG-BTP SARL et sa gérante Madame KANCLO B. O. MEDESSE ont été exclues de la commande publique en République du Bénin, respectivement pour une durée de 02 ans et 05 ans à compter du 08 juillet 2024.

La société BEG-BTP SARL et son gérant sont responsables de la production dans leur offre des attestations de travail non authentiques dans le cadre de l’appel d’offres relatif à l’acquisition de 15 lampadaires solaires pour l’électrification des localités de Bana, Koungarou et équipements techniques pour l’alimentation en énergie photovoltaïque de l’hôtel de ville de Pehunco, selon l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

Le régulateur a prononcé alors l’exclusion de la commande publique en République du Bénin, de la société BEG-BTP SARL pour une durée de 02 ans à compter du 08 juillet 2024 et de Madame KANCLO B. O. MEDESSE, Gérante de la société BEG-BTP SARL pour une durée de 05 ans à compter du 08 juillet 2024.

