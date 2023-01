La rentrée économique 2023 officiellement ouverte

Le ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya ASSOUMAN a officiellement ouvert vendredi 13 janvier 2023 au palais des congrès de Cotonou, la rentrée économique 2023 du secteur privé. C’était à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux des Chambres consulaires.

« Ensemble pour une relance économique réussie », c’est le thème retenu pour la rentrée économique 2023. Initiée par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), la Chambre d’Agriculture du Bénin (CAB), la Chambre des Métiers du Bénin(CMB) et les Organisations Patronales (CNP Bénin, CONEB), cette cérémonie de présentation de vœux a pour objectif de « matérialiser le vivre ensemble du secteur privé et de renforcer le dialogue public-privé ».

Dans son mot de bienvenue, le président de la CCI Bénin a rappelé le rôle important joué par le secteur privé après la Conférence nationale de 1990, notamment les années 1992 et 1994, pour la relance de l’économie du Bénin. Arnauld AKAKPO a formulé le vœu que le privé « trouve sa marque et son domaine d’intervention ». Evoquant les problèmes du secteur privé béninois, il a proposé l’organisation d’une assemblée ordinaire commune une fois l’an pour, dit-il, « évoquer les sujets d’intérêts généraux communs » qui touchent au secteur afin de lui permettre d’être « une force de proposition » pour le gouvernement dans les domaines du commerce, de l’industrie, des services, de l’agriculture et de l’artisanat.

La cérémonie de présentation de vœux, actée depuis janvier 2022, devra selon le président de la CCI Bénin, s’inscrire définitivement dans la durée et s’enraciner dans la planification des Chambres consulaires. « La mise en place d’un cadre national de dialogue public-privé actif et efficace, suppose au préalable l’amélioration d’un cadre de dialogue intra privé inclusif », a-t-il précisé évoquant la nécessité pour le secteur privé d’user de ses « intelligences » pour construire un « creuset d’entente, d’unicité de voix et d’actions » pour porter ses préoccupations, et constituer une force de proposition face aux partenaires. Arnauld AKAKPO dit être convaincu qu’au terme de la construction de ce cadre de dialogue intra privé, le secteur privé aura une plus grande écoute auprès des pouvoirs publics et des partenaires techniques et financiers pour contribuer plus efficacement à la formulation de ses doléances et des décisions qui impactent l’activité économique.

Tout en formulant le vœu qu’ensemble, les acteurs du privé parviennent à renforcer le rayonnement économique du Bénin avec le soutien indéfectible des pouvoirs publics, il dit être persuadé que tous ensemble, ils réussiront à « créer une communauté d’affaires plus forte, résiliente et diversifiée, moteur d’une économie béninoise florissante ».

La rentrée économique du secteur privé selon le ministre de l’industrie et du commerce, devra être « l’heureuse occasion d’un pacte de développement entre acteurs privés et acteurs publics pour l’éclosion d’idées nouvelles porteuses d’espoir et d’espérance pour le Bénin. Shadiya ASSOUMAN a exhorté les acteurs du privé à s’engager davantage aux côtés du gouvernement pour poursuivre l’œuvre de transformation structurelle, économique et sociale enclenchée depuis 2016 pour le bonheur des populations.

Présent à la cérémonie, le directeur général de l’Agence de promotions des investissements et des exportations (APIEx) a expliqué les opportunités d’investissements à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) aux acteurs du secteur privé béninois. Laurent GANGBES a profité de l’occasion pour les rassurer que les entreprises qui s’installent à la GDIZ ne sont pas que des entreprises étrangères. A l’en croire, 55% du capital dans la zone, est détenu par les entreprises béninoises.

Deux panels portant sur les thèmes « Rôle des chambres consulaires dans la compétitivité du secteur privé », et « Rôle des organisations patronales dans la compétitivité du secteur privé », ont été développés au cours de la cérémonie.

F. A. A.

