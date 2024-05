La qualité des matériaux en débat à la 3e édition des Ateliers BTP

Le directeur des opérations, représentant le directeur général du Fonds de développement de l’artisanat (FDA), Mathurin AKEKE a procédé lundi 06 mai 2024, au lancement des travaux de la 3e édition des Ateliers BTP. C’était en présence de Kèyindé AMADOU, président du comité d’organisation, des entreprises partenaires, responsables d’entreprises et autres acteurs des BTP.

« Qualité des matériaux et réalisation des ouvrages », c’est le thème retenu pour la 3e édition des Ateliers BTP, ouverte dans la matinée de ce lundi 06 mai 2024. Au total, 10 corps de métiers sont concernés. Il s’agit de la maçonnerie, le ferraillage, la plomberie sanitaire, l’électricité bâtiment, la soudure, le carrelage, la peinture bâtiment, la décoration staff, l’étanchéité et la menuiserie bois.

Le domaine de la construction selon le président du comité d’organisation, est « un domaine très sensible », et les artisans représentent « un maillon important ». « La qualité des bâtiments, des routes et autres infrastructures, reflètent la qualité de nos villes », a souligné Kèyindé AMADOU, mettant l’accent sur la nécessité de renforcer les compétences professionnelles des artisans. D’où les Ateliers BTP destinés non seulement à combler un vide, et répondre aux besoins de formation.

Le directeur des opérations du FDA a évoqué pour sa part, la part importante des entreprises de BTP à l’économie nationale ; et l’apport considérable des artisans de ce secteur. « C’est vous qui faites l’honneur à cette République sur ce plan », a félicité Mathurin AKEKE. Se référant à la problématique de l’inadéquation entre la formation et l’emploi des jeunes, il a annoncé l’organisation des foires départementales dans toutes les régions du Bénin. Le but visé à l’en croire, est de révéler les talents des artisans quel que soit leur corps de métier. « Il y a beaucoup d’experts dans les métiers artisanaux et qui constituent un modèle pour la jeunesse en perte de modèle », a indiqué le directeur des opérations du FDA. Avant de procéder au lancement officiel des travaux, il exhorté la jeunesse aux métiers de l’artisanat, seul gage selon lui, de transformer l’environnement et résoudre le problème de chômage des jeunes.

Une conférence débats sur le thème « Valider les matériaux et réaliser les travaux de BTP » a suivi le lancement officiel. Elle a été animée par Jamik SOHOUNHLOUE, ingénieur BTP et Christophe ALAMOU, consultant indépendant.

Cette 3e édition des Ateliers BTP se déroulera dans les villes de Cotonou, Parakou, Djougou et Porto-Novo. Organisée avec les partenaires tels que SIAB, INGCO Bénin, HBP, COBIDEMEN, SOBEPEC, ROUMIHAS, COLORIS, AT EXPERTISE et ABGP, elle va durer 01 mois, soit du 06 mai au 06 juin 2024. Conférences-débats, expositions-ventes des matériaux, matériels et équipements BTP, consultations gratuites auprès des entreprises et usines BTP de référence sont annoncées.

F. A. A.

