La loi fixant le régime des Zones économiques spéciales applicable

Le gouvernement a adopté mercredi 29 mars 2023 en Conseil des ministres, les décrets d’application de la loi n°2022-38 du 03 janvier 2023 fixant le régime des Zones économiques spéciales en République du Bénin.

La loi fixant le régime des Zones économiques spéciales en République du Bénin désormais mise en application. En Conseil des ministres ce mercredi 29 mars 2023, le gouvernement a adopté les décrets d’application de la loi n°2022-38 du 03 janvier 2023 fixant le régime des Zones économiques spéciales en République du Bénin.

Cette loi selon le communiqué du Conseil des ministres, réorganise le régime des zones économiques spéciales implantées dans le pays. L’objectif poursuivi selon le’ gouvernement, est de les rendre plus compétitives, attractives et pourvoyeuses d’emplois. « Les textes d’application qui s’ensuivent participent de leurs meilleurs structuration et encadrement ainsi que des conditions d’éligibilité. Ils apportent également des réponses sur les avantages ou exonérations accordés, en précisant les facilités qu’offrent l’Etat et les organes d’administration créés à cet effet », renseigne le communiqué du conclave hebdomadaire des membres du gouvernement.

F. A. A.

29 mars 2023 par ,