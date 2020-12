La SOBEBRA se lance dans la production éco-citoyenne

La Société Béninoise de Brasserie (SOBEBRA) vient doter son site de production de Cotonou d’une centrale solaire photovoltaïque. Le dispositif de production d’énergie propre est constitué de 352 panneaux solaires installés sur une surface de 760 m² permet de produire environ 450 kwh par jour. L’énergie produite alimente le site grâce à un système d’autoconsommation sans batterie. L’installation ne nécessite pas de carburant, n’émet pas de gaz à effet de serre et ne rejette pas de gaz lors de la production d’énergie. C’est l’émission de plusieurs tonnes de CO2 qui est réduite grâce à la mise en place de la centrale solaire photovoltaïque. Son installation marque la volonté de la SOBEBRA de s’engager vers des modes de production éco-citoyenne. L’entreprise a déjà réduit de plus de 20% sa consommation d’électricité et de fuel en quatre années. De plus, la société est la première entreprise béninoise à obtenir plusieurs certifications internationales en l’occurrence la reconnaissance ISO 14001 : 2015 pour la qualité de son Système de management environnemental.

La SOBEBRA est une entreprise spécialisée dans la production de bières, d’eaux et de boissons gazeuses.

M. M.

14 décembre 2020 par