La SIPI-BENIN sensibilise les entreprises et investisseurs de la GDIZ

La Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’exploitation, de l’aménagement et du développement de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a célébré en différé vendredi 12 mai 2023, la Journée internationale de la santé et de la sécurité au travail. Plusieurs investisseurs et entreprises exerçant au sein de la zone industrielle ont été sensibilisés sur plusieurs thématiques visant à garantir la santé et la sécurité des travailleurs.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé s’engage pour un environnement de travail sûr et sain. Elle a initié à cet effet une séance de sensibilisation à l’intention des entreprises et investisseurs opérant au sein de la zone à l’occasion de la journée internationale de la santé et de la sécurité au travail. Trois principaux ateliers de sensibilisation sur la santé et les troubles musculo squelettique ; les travaux électriques ; et les travaux en hauteur ont été animés par différents spécialistes ce vendredi 12 mai 2023.

Selon Rahkmatoula CISSE, responsable ESG et HSE à la SIPI-BENIN, la journée internationale de la santé et de la sécurité au travail est une occasion pour discuter avec les différents acteurs de la zone industrielle (prestataires et investisseurs). L’objectif à l’en croire, est de « s’entendre sur les bases de collaboration et d’interaction pour améliorer la culture de la sécurité à la GDIZ ». La sensibilisation sur la santé et la sécurité au travail se fait de façon continuelle avec les employés et les différents prestataires à la GDIZ, a-t-elle rappelé avant de souligner que la cible à l’occasion de la journée internationale, est constituée de directeurs d’entreprises et des tops managers des entreprises opérant au sein de la zone spéciale qui à leur tour, vont porter l’information à leurs personnels. « Si la tête comprend le principe et l’accepte, de facto, c’est mis en application dans les différentes entreprises », a fait savoir Rahkmatoula CISSE.

« On ne peut pas construire une culture de sécurité du jour au lendemain », a poursuivi la responsable ESG et HSE à la SIPI-BENIN espérant que les participants à cette journée portent l’information dans leurs entreprises, et facilitent l’implémentation d’une culture positive de la santé au travail.

La prévention de la dorso lombalgie au travail, c’est le thème développé par Marie-Axelle DOSSOU-TOGBE, spécialiste de la médecine du travail. La zone étant une zone à vocation industrielle, il est important que les agents maîtrisent les bons gestes à adopter en étant debout ou assis afin de prévenir les douleurs de dos. Les clés de la réussite d’une bonne proportion de dorso lombalgie exigent une participation active avec un volet pluridisciplinaire, a-t-elle expliqué.

Les panels développés sont très instructifs, a félicité Francis SEKO, l’un des participants. Après avoir évoqué quelques avantages des panels développés par divers spécialistes, il a remercié la SIPI-BENIN pour l’initiative louable. « Il y aura un retour d’expérience », a-t-il rassuré convaincu de pouvoir partager l’information avec les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers, les manœuvres de sa société.

Les ateliers de sensibilisation se sont achevés par des exercices pratiques de montage d’échafaudage.

La journée internationale de la santé et de la sécurité au travail a été célébrée le 28 avril dernier. Et chacune des entreprises opérant au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé avait célébré à sa manière, cette journée.

