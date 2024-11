La Route de la Paix, une promesse de TALON se concrétise dans la Donga

Le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye BIO TCHANE à la tête d’une forte délégation composée des ministres Eléonore YAYI LADEKAN de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Shadiya ASSOUMAN de l’industrie et du commerce, et du directeur général de la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT), Ranti AKINDES, représentant le ministre des transports, chargé du cadre de vie et du développement durable, a procédé ce vendredi 15 novembre 2024, au lancement officiel des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Penessoulou-Alédjo-Sèmèrè (44Km) et de la bretelle Alédjo-Akaradè-frontière du Togo (6 Km). Baptisée Route de la Paix, sa réalisation est prévue pour durer 24 mois.

Patrice TALON honore la promesse faite aux populations de la Donga, notamment celles des communes de Bassila et de Ouaké. La route Penessoumou-Alédjo-Sèmèrè longue de 44Km, et la bretelle Alédjo-Akaradè-frontière du Togo qui s’étend sur une distance de 6Km, sera bientôt aménagée et bitumée. Les travaux démarrés depuis environ 01 mois, ont été officiellement lancés ce vendredi 15 novembre 2024, par le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale. Abdoulaye BIO TCHANE a rappelé à l’occasion, l’histoire de cette infrastructure qui, d’après lui, remonte à la première visite du chef de l’Etat dans la Donga après son élection en 2016 ; notamment à l’étape de Sèmèrè où, en tant que grand artisan de paix, il a œuvré à la réconciliation des fidèles musulmans très opposés à l’époque, en ce qui concerne la désignation de leur imam. La paix retrouvée, la promesse avait alors été faite de construire cette route qui n’était pas inscrite au Programme d’action du gouvernement (PAG). Pour le ministre d’Etat, c’est plus qu’un symbole. « C’est la reconnaissance qu’à côtés de choses matérielles, on a besoin de la paix pour construire notre pays », a-t-il laissé entendre. Pour ce qui concerne les cas de décès enregistrés chaque année en saison de pluie sur le pont de Kara, BIO TCHANE rassure que, l’ouvrage de franchissement qui sera réalisé au terme des travaux sera une « véritable délivrance » pour les populations. « Il n’y aura plus de morts sur la Route de la Paix », a-t-il ajouté exhortant les populations à la patience en ce qui concerne les perturbations qu’engendraient les travaux.

De belles perspectives pour les activités économiques

Au nom des populations, Zacharie TASSOU et Dramane OUOLO, respectivement maires des communes de Bassila et de Ouaké ont exprimé leurs remerciements au chef de l’Etat, et réitéré leur engagement à soutenir ses actions.

La Route de la Paix selon le maire de Bassila, est le corridor qui renforcera les échanges économiques et ouvrira de nouvelles perspectives de développement pour les communes deux communes, et leurs environs. « Une fois aménagée, cette voie contribuera à dynamiser les activités commerciales, à favoriser la mobilité des biens et des personnes et à désenclaver nos villages de Penessoulou à Sèmèrè en passant par Alédjo, et de Alédjo au poste de douane et de police de la frontière Togo en passant par Akaradè », a-t-il confié.

D’un coût total de 51,53 milliards de francs CFA, les travaux de construction de la route Penessoulou-Alédjo-Sèmèrè et la bretelle Alédjo-Akaradè frontière du Togo, vont durer 24 mois. Le directeur général de la SIRAT, représentant le ministre des transports, a rassuré de la livraison de l’ouvrage dans les délais contractuels. La chaussée selon les explications de Ranti AKINDES, est composée de deux voies de 3,50m en rase campagne chacune, et de deux accotements de 1,5m chacun, soit une largeur de 10,0m. La traversée dans les agglomérations, est composée d’une chaussée de deux voies de 3,5m chacune avec élargissement de 2,0m de chaque côté, soit une largeur de 11,0m.

La structure de la chaussée au niveau de l’axe principale est composée d’une couche de fondation en graveleux latéritique d’épaisseur de 20 cm minimum ; d’une couche de base en grave concassé (GNT) 0/31,5 d’épaisseur de 20 cm, y compris sur les accotements ; d’une couche de 5 cm de béton bitumineux (BB) ; et des accotements en bicouche. Au niveau de la bretelle, la structure de la chaussée est composée d’une couche de fondation en graveleux latéritique d’épaisseur 15 cm minimum ; d’une couche de base en grave concassé (GNT) 0/31,5 d’épaisseur 15 cm y compris sur les accotements ; et d’une couche de roulement de 5 cm de béton bitumineux (BB) avec un anti-orniérant. L’ouvrage prévoit également la construction de 03 ponts et plusieurs dalots (70), des caniveaux, fossés, l’éclairage public, etc.

Au lieu de 90 mn aujourd’hui, la Route de la Paix au terme des travaux, permettra de rallier Sèmèrè et Penessoulou en 30 mn, a rassuré le DG de la SIRAT exhortant les populations à « la prudence la plus absolue » et au respect scrupuleux des signalisations dès qu’ils se retrouvent dans les périmètres du chantier.

Le développement une affaire de tous

Présents à la cérémonie de lancement officiel, Nourénou ATCHADE et Alassane SEIBOU, tous deux députés à l’Assemblée nationale, et Wallis ZOUMAROU, ancien député et cadre de la localité, ont exprimé leurs satisfactions.

« C’est une promesse qui date depuis 07 ans. Désormais c’est chose faite », a confié le député Nourénou ATCHADE exprimant ses remerciements au chef de l’Etat. « Le développement c’est l’affaire de tous ; ça n’a pas de couleur, et nous sommes dans le combat pour la suite du développement dans notre département », a ajouté l’élu du parti Les Démocrates.

Joie et satisfaction pour Wallis ZOUMAROU, membre de la 8e législature. Pour lui, c’est un rêve de plus de 50 ans qui se concrétise. A travers cette voie, c’est « un coup de semence » que le chef de l’Etat apporte au développement de Sèmèrè, a-t-il déclaré.

Pour Alassane SEIBOU du Bloc Républicain (BR), la Route de la Paix revêt une double importance. Au-delà des avantages économiques, sa réalisation selon lui, témoigne de la volonté du chef de l’Etat à œuvrer pour le vivre ensemble des béninois. Très fier de l’infrastructure qui va beaucoup soulager les peines des populations, il a réitéré son soutien aux actions du gouvernement.

Les travaux de construction de la Route de la Paix seront réalisés par l’entreprise QGMI sous le contrôle et la surveillance du groupement des bureaux HORSE et TRE.

Quelques images de la cérémonie

F. A. A.

