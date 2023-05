La GDIZ, une zone moderne bien conçue et bien structurée (Jean-Claude Kassi BROU)

Laurent GANGBES, directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx) et Létondji BEHETON, directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN) ont reçu dans l’après-midi du lundi 22 mai 2023 à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), Jean-Claude Kassi BROU, gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Après la visité des unités de transformation déjà opérationnelles, la salle maquette, et la séance d’explication avec les responsables de l’APIEx et de la SIPI-BENIN, structures en charge de l’exploitation, de la promotion et du développement de la zone industrielle, le gouverneur de la BCEAO s’est dit très impressionné par l’immensité du programme d’industrialisation du Bénin.

« J’ai été personnellement très impressionné par la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Une zone moderne bien structurée, parce que bien pensée et bien conçue. Elle est bien organisée avec une structure de gestion qui supervise la mise en œuvre de ce développement industrielle », c’est par ces termes que le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi BROU a exprimé sa satisfaction au terme d’une visite dans l’après-midi du lundi 22 mai 2023 à la GDIZ. Il a salué l’implication du secteur privé et la présence de l’Etat afin que les objectifs et orientations qui sous-tendent la zone industrielle, puissent être respectés et mis en œuvre.

Le second élément qui a impressionné le gouverneur de la BCEAO est la transformation des produits locaux (le coton, l’anacarde, le soja, etc) qui entraine d’après lui, « une industrialisation verticale ». Le producteur au niveau primaire sait que sa production va être achetée et transformée. Ce qui va lui procurer de la valeur ajoutée, a salué Jean-Claude Kassi BROU, sidéré par ailleurs, la formation des jeunes au métier du textile, et les opportunités d’emplois au sein de la zone industrielle (des milliers d’emplois). « Rien que pour ça, c’est déjà un succès », a-t-il confié évoquant la question de l’emploi comme l’un des plus grands défis dans la sous-région.

« Une zone industrielle aujourd’hui, doit être équilibrée en ce sens qu’il doit y avoir certes de la production, il doit y avoir des services, des banques, les assurances, les centres de santé, les services publics, la sécurité, la protection contre les incendies etc, parce que c’est un espace de vie où le travailleur doit se sentir à l’aise », a expliqué le gouverneur fier du travail de conception réalisé par les autorités béninoises qui, au-delà de l’idée et de la volonté politique, ont consacré les ressources nécessaires pour réaliser le projet GDIZ.

Rôle des banques au sein de la zone industrielle

Dans une zone économique moderne où il y a des espaces de production et des espaces de services, les banques ont un rôle à jouer. Selon le gouverneur de la BCEAO, elles doivent être très proches pour assurer leur rôle d’intermédiation, et accompagner les activités au sein de la zone. « La production a besoin de soutien financier et les banques ont un rôle à jouer », a souligné Jean-Claude Kassi BROU exhortant les banques béninoises qui d’après lui, sont très dynamique, à s’intéresser à la zone industrielle. La zone industrielle est un secteur très prometteur, a-t-il poursuivi invitant les banques à être « les acteurs de ce processus », parce qu’il s’agit de soutenir la croissance à travers les investissements, et donc le financement de l’activité économique.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé créée en février 2020 est le fruit de la Joint-venture entre le Groupe ARISE et le Bénin. Laurent GANGBES, directeur général de l’APIEx a rappelé lors de la séance d’explication, quelques vocations de la zone. Il s’agit de promouvoir et d’attirer les investissements de types agricole, industriel, commercial, et de services ; d’inciter l’investissement direct béninois et étranger ; de favoriser le développement des productions et des ressources naturelles nationales ; de développer les industries de fabrication de produits de première, deuxième et troisième transformations ; d’accroître la compétitivité des produits « Made in Bénin » ; et de favoriser la création d’emplois. Au terme de la première phase de 400 ha, 36 investisseurs opérant dans divers secteurs d’activité sont déjà installés. D’après les responsables de la SIPI-BENIN et de l’APIEx, une bonne vingtaine d’entreprises attendent le démarrage de la seconde phase pour s’installer.

F. A. A.

23 mai 2023 par ,