La Caisse de dépôt du Bénin obtient l’appui de la CDG du Maroc

Dans le cadre de la création de son premier Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI), la Caisse de Dépôt et de Consignation du Bénin (CDCB) obtient l’appui de la Compagnie Générale Immobilière et AjarInvest, filiales du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) du Maroc. Une délégation composée de ces deux structures marocaines a séjourné au Bénin du 19 au 21 février 2024.

La Caisse de Dépôt et de Consignation du Bénin met en place bientôt son premier Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI). Elle bénéficie dans ce cadre de l’expertise de la Compagnie Générale Immobilière et AjarInvest, filiales du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) du Maroc. Des experts de ces deux structures marocaines ont séjourné au siège de la CDC Bénin du 19 au 21 février dernier. L’objectif de cette mission conclue en marge des travaux de la 7e session de la Commission Mixte de Coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin à Cotonou en décembre 2023, selon un communiqué de la CDCB, est de « proposer un appui conseil à la CDC Bénin ». Cette rencontre de partage d’expertises et expériences en matière de structuration et de développement d’une filiale immobilière, notamment en ce qui concerne l’évaluation des besoins du marché immobilier local, l’identification des opportunités d’investissement, la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de développement en cohérence avec le plan stratégique et la réalité du marché béninois, a été une occasion enrichissante pour les cadres de la CDC Bénin.

La mise en place d’un OPCI selon le communiqué de la CDC Bénin, permettra de mobiliser davantage de ressources longues (épargne), pour mieux adresser les besoins de financement de ses programmes immobiliers.

Cette mission de la Compagnie Générale Immobilière et AjarInvest à la CDC Bénin s’inscrit dans le cadre de la convention de coopération conclue en mars 2022 entre les deux institutions.

F. A. A.

3 mars 2024 par ,