La CCI Benin outille les femmes entrepreneures sur la fiscalité

Des femmes cheffes d’entreprises prennent part du 8 au 9 octobre 2024, à Abomey-Calavi à un atelier de formation sur l’éducation fiscale. C’est dans le cadre de la 3e édition de formation des femmes entrepreneures initiée par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

Contribuer au renforcement de capacités en fiscalité des femmes cheffes d’entreprises pour un pilotage efficace de leur entité. C’est l’objectif que poursuit la CCI Bénin en organisant un atelier de formation sur l’éducation fiscale au profit des femmes cheffes d’entreprises des régions économiques (Abomey-Calavi, Porto-Novo, Lokossa, Abomey, Parakou et Natitingou). La formation a débuté ce mardi 8 octobre à Abomey-Calavi avec plus de 20 cheffes d’entreprises. « Ce programme a démarré depuis 2022. Les deux (02) premières éditions ont été faites à Cotonou au siège de la CCI Bénin en tenant compte des besoins et attentes des entrepreneures. Nous avons décidé cette année de délocaliser la formation et de l’organiser dans les régions économiques », informe le point focal genre à la CCI Bénin, Cellia AKINHOLA.

La CCI Bénin, poursuit-elle, s’inscrit dans la dynamique du gouvernement en matière de genre. « A la suite des études réalisées dans différents secteurs, des écarts ont été notés au niveau des femmes aussi bien dans le domaine de l’information que dans le domaine de la formation et ces écarts touchent différents domaines (fiscalité, Technologies de l’Information et de la Communication, la conformité aux normes, l’emballage et l’étiquetage etc) », a relevé le point focal genre à la CCI Bénin. Pour corriger ces insuffisances, la CCI Bénin a jugé utile de dérouler un programme au profit des femmes entrepreneures du Bénin. Ce programme a permis de mener plusieurs projets dans les domaines ciblés.

La formation sur l’éducation fiscale va permettre d’outiller au total 150 femmes entrepreneures. « Mon souhait est que cette formation soit bénéfique pour vous et vos entreprises », a déclaré Appoline AHO-GLELE, Chef Service de Promotion Economique de la Région de Cotonou.

Mieux comprendre la fiscalité

Selon la formatrice Carolle KPONDJO, auditeur fiscaliste, le but est d’éduquer les femmes sur la fiscalité. « Bien évidemment qu’il y a des collaborateurs qui interviennent dans le domaine comptable et fiscal mais il est important qu’en tant que porteur de la vision du projet, qu’elle puisse elle-même, comprendre ce que sait que la fiscalité, l’importance de l’impôt dans la vie d’une entreprise et également avoir un regard de contrôle sur ce que font les collaborateurs », a-t-elle expliqué.

La thématique de l’éducation fiscale, informe-t-elle, est abordée à travers quatre (04) modules. Le premier module intitulé ‘’La Responsabilité sociale du contribuable’’ permet d’aborder la notion de l’impôt, l’utilité de l’impôt, les personnes imposables et les activités imposables. Au module 2, les cheffes d’entreprises ont échangé sur les aspects pratiques de la détermination de l’impôt (les types d’impôts, la base d’imposition, les taux pratiqués, les diverses échéances). A travers les modules 4 et 5, les participantes vont mieux comprendre les prérogatives de l’administration fiscale et ses limites (les obligations déclaratives, les obligations comptables, les obligations de paiement, le contrôle de l’impôt, les droits du contribuable, les diverses sortes de sanctions, les obligations d’identification) ainsi que les dispositions de la loi de finances 2024.

Pour l’entrepreneure Toyin GOUTHON, participante à la session de formation, la fiscalité est une thématique très intéressante. « Elle permet à toute entreprise d’avoir une meilleure gestion de son entreprise, de savoir comment ça se passe avec le service comptabilité au sein de la structure et de pouvoir tout simplement optimiser les revenus afin de ne pas être touché par des sanctions fiscales », a-t-elle affirmé. A l’en croire, cette formation permet aux entrepreneures d’être mieux outillées dans le domaine de la fiscalité.

L’une des participantes n’a pas manqué de saluer les actions de la CCI Bénin en faveur des femmes entrepreneures. « Je suis très contente de l’initiative de la CCI Bénin. Mes attentes, c’est de pouvoir à la fin de cette formation, avoir quelques notions en matière fiscale afin de faire face désormais à tout ce qui est impôt au niveau de ma structure », a-t-elle confié.

L’atelier de formation est marqué par des séances de ‘’questions-réponses’’ durant chaque module et de cas pratiques. Il prend fin le 9 octobre 2024.

Akpédjé Ayosso

9 octobre 2024 par