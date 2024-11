La CCI Bénin expose l’approche GTA Loop aux femmes entrepreneures

L’approche d’accompagnement GTA Loop intégrant l’autonomisation des femmes et mise en œuvre par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a été présentée, mercredi 20 novembre 2024, aux femmes entrepreneures. C’est dans le cadre des Journées de l’Entrepreneuriat Féminin organisées par l’institution consulaire en partenariat avec la GIZ.

L’un des objectifs à minima de la mandature 2020-2025 de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) est de réduire le taux de mortalité des MPME (Micro, Petites et Moyennes entreprises) à 10 %. Depuis 2023, la CCI Bénin, à travers le PRCE en collaboration avec le projet ProPME (Promotion des Petites et moyennes entreprises) de la GIZ déploie l’approche SME Loop sur l’étendue du territoire. « Le SME Loop est une approche d’accompagnement des entreprises déployée au Bénin par la GIZ qui a connu sa première opérationnalisation au Bénin en 2015. Elle propose une formule intégrée d’accompagnement des entreprises (formation des entreprises et coaching individuel) et un appui personnalisé aux entreprises afin de mieux s’adapter aux besoins et exigences de chaque entreprise », a expliqué Cendra Ayayi, Cheffe Service appui aux entreprises à la CCI Bénin. Le SME Loop s’adresse aussi bien aux entreprises formelles qu’aux entreprises informelles et couvre tous les secteurs de l’économie locale.

La séance avec les femmes entrepreneures s’est axée sur l’accompagnement GTA Loop (Gender transformative Approach Loop) qui vise à accélérer l’impact actuel du SME Loop. Selon Cendra Ayayi, le GTA Loop intègre une perspective qui tient compte de la différence entre les hommes et les femmes et qui prépare le terrain pour un changement plus large au-delà du calendrier de mise en œuvre formelle du SME Loop. Le GTA Loop, souligne-t-elle, élargit l’impact souhaité en passant d’une approche essentiellement axée sur les bénéfices à une approche axée sur l’autonomisation.

« Chaque étape du SME Loop joue un rôle spécifique dans le renforcement de l’impact de l’application d’une approche transformatrice de genre », a affirmé la Cheffe Service appui aux entreprises à la CCI Bénin.

Les participantes à cette session ont eu l’opportunité de découvrir et d’échanger autour des outils du GTA Loop. À travers des exemples concrets, elles ont mieux compris comment cette approche peut les aider à relever les défis liés à l’entrepreneuriat.

Les Journées de l’Entrepreneuriat Féminin se poursuivent à la CCI Bénin sous le thème « Réveille l’esprit d’entreprise qui est en toi ! ». Elles sont animées par différentes activités telles que des panels et master class. Ces journées témoignent de l’engagement de la CCI Bénin et de ses partenaires à soutenir l’entrepreneuriat féminin comme moteur de développement économique et social.

Akpédjé Ayosso

