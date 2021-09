La Banque islamique octroie 86 milliards FCFA au Bénin

Le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et le Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), Dr Muhammed Sulaiman Al-Jaser, ont procédé à la signature de deux accords de prêt destiné au financement du Projet « combler les écarts : santé communautaire, ressources humaines et nutrition » et du Projet d’Appui au Programme d’Assainissement Pluvial de la ville de Cotonou (PAPC).

86 milliards de FCFA, c’est le montant des deux accords de prêts signés entre le Bénin représenté par le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et la Banque Islamique de Développement (BID) représenté par le Président du Groupe de la BID, Dr Muhammed Sulaiman Al-Jaser. Ces deux accords sont destinés au financement du Projet « combler les écarts : santé communautaire, ressources humaines et nutrition » visant l’amélioration de l’offre de services en santé en vue d’une couverture maladie universelle pour la population à l’horizon 2025, d’une part et le Projet d’Appui au Programme d’Assainissement Pluvial de la ville de Cotonou (PAPC), d’autre part.

Le Projet d’Appui au Programme d’Assainissement Pluvial de la ville de Cotonou (PAPC) prévoit la construction de 13 km de collecteurs de drainage toutes confondues dans les quatre bassins versants de la ville de Cotonou.

En ce qui concerne le Projet « combler les écarts : santé communautaire, ressources humaines et nutrition », il vise à renforcer l’accès aux services de santé aux populations à travers le renforcement du système de santé communautaire, des ressources humaines de qualité en santé et des services de nutrition.

A l’issue de la signature des deux accords, le ministre béninois de l’économie et des finances, Romuald Wadagni a qualifié d’« excellentes relations entre la BID et le Bénin ». Romuald Wadagni n’a pas manqué de remercier la BID pour le « soutien constant apporté au Bénin ».

Le Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), Dr Muhammed Sulaiman Al-Jaser a rassuré de la poursuite sans relâche des appuis du Groupe au profit de la prospérité et du bien-être des populations béninoises.

M. M.

1er septembre 2021 par