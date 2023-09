La BRVM franchit la barre des 8 000 milliards de FCFA de capitalisation

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a franchi la barre des 8 000 milliards de FCFA de capitalisation de son marché actions, à la clôture de sa séance de cotation du mardi 12 septembre 2023 en s’établissant à 8 002,22 milliards de FCFA, soit une progression de 5,85% depuis le début de l’année 2023.

Ce nouveau record vient consolider la phase haussière entamée par le marché depuis l’année 2021 et traduit la confiance des investisseurs en nos économies malgré la conjoncture internationale et régionale. Il traduit également la résilience de nos entreprises. Plusieurs sociétés cotées ont en effet progressé dans les différents secteurs d’activité en affichant des rendements intéressants.

Avec ce nouveau cap, la capitalisation boursière globale de la BRVM s’établit à 18 184,20 milliards de FCFA soit environ 30 milliards de dollars US, représentant environ 16% du PIB de la zone UEMOA ; ce qui consolide sa place de 6ème bourse africaine.

L’innovation, la diffusion d’informations financières de qualité ainsi que l’amélioration de la microstructure et de la surveillance du marché sont les facteurs clés des succès futurs.

Pour rappel, le cap des 7 500 milliards de FCFA a été franchi pour la première fois le 21 octobre 2015.

À PROPOS DE LA BRVM

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Outre les titres de participations (actions), la BRVM propose l’émission et la négociation des titres de créance (obligations). La BRVM offre aux investisseurs un environnement boursier de classe mondiale avec des systèmes de cotation et de règlement des transactions à la fine pointe de la technologie. La BRVM est membre de l’African Securities Exchanges Association (ASEA) et du World Federation of Exchanges (WFE). Elle est classée dans la catégorie des marchés frontières.

