La BOA - Bénin bénéficie de 15 millions € au profit des PME

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, mercredi 18 novembre 2024 à Abidjan, une facilité de garantie de transaction pour le financement du commerce d’un montant de 15 millions d’euros en faveur de Bank of Africa Bénin.

La garantie de transaction soutiendra notamment les importations d’intrants, de machines de production et d’équipements de télécommunications nécessaires pour accompagner le processus d’industrialisation de ce pays du golfe de Guinée. Bien que l’appui à l’agro-industrie et à l’industrie manufacturière légère soient les principaux secteurs visés par cette intervention, l’opération facilitera également les importations de produits de première nécessité qui serviront à satisfaire la demande locale à court terme.

« Cette facilité permettra à la Banque africaine de développement de fournir jusqu’à 100 % de garantie aux banques confirmatrices afin de faciliter la confirmation des lettres de crédit et autres instruments similaires de financement du commerce émis par la Bank of Africa Bénin au profit des grandes entreprises locales et des petites et moyennes entreprises (PME) », a déclaré Lamin Drammeh, responsable de la Division du financement du commerce à la Banque africaine de développement.

« En soutenant les importations d’intrants, d’équipements et de machines de production nécessaires pour la promotion de l’industrie manufacturière, cette facilité permet de contribuer à la réalisation de trois des cinq priorités stratégiques de la Banque africaine de développement, les « High-5 », à savoir les priorités, nourrir l’Afrique, industrialiser l’Afrique et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique », a déclaré Robert Masumbuko, responsable du bureau pays de la Banque au Bénin.

Se félicitant de cette première entrée en relation directe avec la Banque africaine de développement, Abdel Mumin Zampalégré, directeur général de la Bank of Africa Bénin, a déclaré que « ce partenariat s’inscrit en droite ligne avec la stratégie de Bank of Africa Group qui fait du financement du commerce International un des axes principaux de sa stratégie d’intervention en Afrique ». « Cette facilité permettra d’accompagner plus efficacement plusieurs entreprises du paysage économique béninois », a-t-il précisé.

La facilité, d’une durée de trois ans, bénéficiera également aux entreprises dirigées par des femmes. Les projets ciblés seront ceux qui sont les moins vulnérables aux risques climatiques et à incidence mineure en matière d’émission de gaz à effet de serre.

À propos de la garantie de transaction du Groupe de la Banque africaine de développement :

La garantie de transaction est l’un des instruments de financement du commerce mis en place par la Banque africaine de développement pour soutenir les banques commerciales en Afrique. Elle a été lancée en 2021 et couvre une variété d’instruments de financement du commerce, dont les lettres de crédit confirmées, les prêts commerciaux, les engagements de remboursement irrévocables, les traites avalisées et les billets à ordre, entre autres. La facilité est disponible pour toutes les banques enregistrées et opérant en Afrique, qui ont passé le processus de diligence raisonnable de la Banque.

22 novembre 2024 par