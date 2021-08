La 4è édition du BIF 2021 s’ouvre ce jeudi

Bénin Investment Forum (BIF) s’ouvre à Cotonou ce jeudi 26 août 2021.

‘’Bénin terre de vos projets’’. C’est autour de ce thème qui se tiendra les 26 et 27 août 2021 en présentiel la 4è édition du « Bénin Investment Forum ».

Bénin Investment Forum 2021 entend faire découvrir, échanger et partager les nouvelles dynamiques économiques du Bénin, permettre l’avancement des projets au Bénin jusqu’à des étapes bancables, à la levée de capitaux et à l’accélération de la clôture financière des transactions.

Des panels de haut niveau, des séances interactives entre les investisseurs porteurs de projets et les représentants des institutions publiques, des visites d’entreprises et sites touristiques, une rencontre d’affaires, des réunions en présentiel et en ligne organisées en français et anglais etc, sont les activités prévues.

Plus de 1000 participants sont attendus à ce grand rendez-vous.

M. M.

24 août 2021 par