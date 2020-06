L’indice du chiffre des affaires d’Avril en baisse de 1,9%

La pandémie du coronavirus a eu d’impacts négatifs sur l’économie béninoise. Elle a fait baisser l’indice du chiffre des affaires (ICA) du mois d’Avril de 1,9% par rapport au mois précédent.

Selon le bulletin de synthèse conjoncturelle du mois d’avril 2020 réalisé par la direction générale des Affaires économiques du ministère béninois de l’Economie et des Finances, la baisse a été enregistrée notamment sur le commerce (-19,7%), les activités de fabrication (-11, 2%) et les activités extractives (-40,5%).

« Cette tendance baissière de l’activité s’expliquerait entre autres par les effets négatifs de la pandémie de coronavirus sur l’économie béninoise », notifie la même source rapportée par Xinhua. Elle ajoute que « l’environnement national est d’ailleurs marqué par une dégradation des principaux indicateurs conjoncturels, reflétant les effets négatifs du Covid-19 sur l’économie du pays.

A la date du 3 juin, le Bénin compte 261 cas confirmés de Covid-19 avec 107 personnes sous traitement, 151 guéries et 03 décès.

A.A.A

7 juin 2020 par