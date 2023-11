L’exemple du Bénin avec la GIDZ à suivre selon la BAD

Le Bénin offre un bel exemple avec la Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ) dédiée à la transformation locale de produits agricoles. C’est ce qu’a déclaré le président de la BAD dans une interview accordée à Financial Afrik en marge de la quatrième édition de l’Africa Investment Forum (AIF) tenue à Marrakech du 8 au 10 novembre 2023.

Dans une interview accordée à Financial Afrik, le président de la Banque Africaine de Développement (BAD), Akinwumi Adesina s’est prononcé sur la transformation des produits agricoles. A l’en croire, « en transformant ses produits localement, l’on crée des emplois tout au long de la chaîne de valeur ». « Les emplois africains dans l’industrie ne représentent que 6,8% au niveau mondial contre 90% pour l’Asie », a-t-il confié. Nous devons, affirme le président de la BAD, faire en sorte que tout ce qui est produit soit transformé localement et créer ainsi de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur du textile, du cacao, du café, du cajou , du manioc, etc. Il en est de même des produits d’élevage et de la filière bovine par exemple.

Selon Akinwumi Adesina, la transformation des produits animaliers dans des zones agro-industrielles dédiées avec une chaîne de froid permettra d’augmenter leur valeur ajoutée et de créer des emplois. « Aussi les zones agro-industrielles spécialisées sont des espaces intégrés nouveaux que nous avons créé pour favoriser la transformation des produits agricoles. Ces ZAP apportent des solutions en termes d’infrastructure, d’énergie et de facilitations nécessaires à la transformation. Ces zones permettront de transformer nos zones rurales en y créant des emplois et de la prospérité », a-t-il expliqué.

Pour lui, le Bénin offre un bel exemple avec la Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ) dédiée à la transformation locale de produits agricoles. « Auparavant, le Bénin exportait son coton et son cajou sans aucune transformation. Aujourd’hui, le contexte a changé. Tous les produits agricoles passent par une première transformation avant l’export », s’est-il réjoui. Le président de la BAD soutient que le Bénin est un exemple à suivre. « Nous devons suivre cet exemple car je suis persuadé que l’exportation des produits bruts conduit à la pauvreté. Et l’exportation des produits à haute valeur ajoutée est l’autoroute de la prospérité », a-t-il ajouté.

A.A.A

14 novembre 2023 par