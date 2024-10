L’économie béninoise est résiliente et se renforce (DG Afrique du FMI)

En visite de travail au Bénin, le Directeur du département Afrique du Fonds Monétaire International (FMI) a été reçu, ce jeudi 31 octobre 2024 au Palais de la Marina, par le Président de la République, Patrice TALON. Occasion pour Abebe Aemro SELASSIE de saluer la bonne santé de l’économie béninoise.

« L’économie béninoise se porte bien et continue de se renforcer. Le cadre macroéconomique est stable, en dépit de toutes les difficultés dans la région », a indiqué Abebe Aemro SELASSIE, Directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI) à l’issue d’une audience ce jeudi 31 octobre 2024 avec le Chef de l’Etat béninois Patrice TALON.

Les « défis que rencontre le Bénin en ce qui concerne la nécessité de continuer d’investir pour créer de l’emploi » ainsi que « l’appui que le FMI peut apporter au Bénin » ont été abordés au cours des échanges avec le Chef de l’Etat.

L’audience s’est déroulée en présence des Ministres d’État, Messieurs Abdoulaye BIO TCHANÉ chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale et Romuald WADAGNI de l’Économie et des Finances en charge de la Coopération.

En visite de travail, Abebe Aemro SELASSIE est arrivé à Cotonou, mercredi 30 octobre 2024, où il a discuté avec diverses autorités. Des « échanges » qui ont été « très fructueux », selon le Directeur Afrique du FMI.

Abebe Aemro SELASSIE est responsable des opérations et des relations du FMI avec les 45 pays de l’Afrique subsaharienne qui sont membres de l’institution. Sous sa direction, le FMI a déboursé quelque 51 milliards de dollars pour soutenir la reprise économique après la pandémie du Covid-19 et favoriser une croissance plus verte et plus inclusive.

