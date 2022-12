L’UNP-Justice fait des clarifications sur trois points

Après l’annonce des mesures relatives à la revalorisation des salaires des agents de l’État, le président de l’Union Nationale du Personnel de la Justice à travers un communiqué de presse apporte des clarifications.

Clarifications de l’Union Nationale du Personnel de la Justice sur trois points à savoir : « la revalorisation des salaires elle-même, les fonds rétrocédés et la situation des agents de l’État partis en formation en marge des conditions requises et qui sont utilisées par leurs nouvelles compétences ».

Le gouvernement béninois a opté pour une revalorisation à deux niveaux. Il s’agit d’une augmentation du point indiciaire à hauteur de 3% sur le salaire actuel de tous fonctionnaires et un sursalaire qui varie entre 40.000 FCFA et 10.000 FCFA suivant le salaire de chaque fonctionnaire. « Relativement à la mensualisation des primes cette question n’a pas fait objet de discussions au cours de la rencontre entre les syndicalistes et le Chef de l’État. Mais le ministère de l’Économie et des Finances travaille déjà pour que les primes soient désormais mensualisées », a informé Chadas Dari.

La question qui nourrit l’appréhension, poursuit-il, est de savoir la date d’effet de cette décision, est-ce pour l’année 2022 qui s’en va finir ou à partir de 2023 ? « De sources concordantes, chaque fonctionnaire recevra pour le compte de l’année 2022 deux mois de primes à savoir octobre et novembre et la prime du mois de décembre sera mensualisée. C’est-à-dire payable sur la fiche de paye du mois de décembre 2022. En tout état de cause, le personnel du ministère de la justice aura les primes du quatrième trimestre de l’année 2022 dans leur totalité et à bonne date », a-t-il indiqué.

S’agissant du deuxième point relatif aux fonds rétrocédés, le président de l’UNP-Justice, fait savoir que « ces fonds seront également payés ainsi que ceux issus de la matérialisation de certains actes si tous les syndicats de la maison justice se mettent en rang de bataille ».

Sur la question des agents de l’État partis en formation en marge des conditions requises et utilisés pour leurs nouvelles compétences, il souligne que « les dossiers sont déjà transmis au ministère du travail et de la fonction publique qui mettra en place dans les tous prochains jours, une commission pour examiner lesdits dossiers ». Pour Chadas Dari il importe « de reconnaître et de saluer les efforts du président Talon et de son gouvernement qui attachent du prix aux préoccupations des fonctionnaires ».

« Il ne reste qu’à souhaiter que le Président de la République instruise le ministre de la fonction publique à l’effet de l’aboutissement heureux et dans les meilleurs délais, l’examen des dossiers des agents de l’État partis en formation en marge des conditions requises », a-t-il conclu.

A.A.A

15 décembre 2022 par ,