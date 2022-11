L’Ambassadeur de l’Espagne visite la GDIZ

Le Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations Laurent Gangbes et le Directeur Général de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie Letondji Beheton ont reçu, ce mercredi 09 novembre 2022, à la GDIZ ( Glo-Djigbé Industrial Zone), l’Ambassadeur de l’Espagne près du Bénin Juan Ignacio Sell Sanz et sa délégation

Les directeurs de l’APIEx et de la SIPI ont présenté à la délégation espagnole, la politique d’industrialisation du gouvernement du Bénin et du projet de construction de la GDIZ. Les possibilités d’investissements dans la zone industrielle ont été exposées lors de la réunion. L’objectif de cette visite organisée par les autorités béninoises est de favoriser les relations d’affaires entre l’Espagne et le Bénin.

L’Ambassadeur et sa délégation ont visité l’usine de transformation de cajou ainsi que le centre de formation aux métiers du textile. Dans ce centre, l’Ambassadeur Juan Ignacio Sell Sanz a vu les jeunes Béninois à l’œuvre.

