L’AELP signe un contrat pour une plateforme de cotation

Le Président de l’Association des Bourses Africaines (ASEA) Dr Edoh Kossi Amenounve et le Directeur Général de DirectFN Dr Walid Alballaa ont signé vendredi 30 juillet 2021, un contrat pour se doter d’une plateforme de cotation. C’est dans le cadre du projet d’interconnexion des bourses Africaines (AELP).

Dans le but de stimuler les flux d’investissement et apporter plus de liquidités aux marchés africains, sept places boursières africaines travaillent ensemble dans la mise en œuvre du projet d’interconnexion des bourses africaines (AELP).

Le contrat signé entre le Président de l’Association des Bourses Africaines (ASEA) Dr Edoh Kossi Amenounve et le Directeur Général de DirectFN porte sur la conception et le déploiement de la plateforme technologique AELP Link pour le routage des ordres de bourses et les confirmations de transactions entre les courtiers des sept bourses participant à la phase pilote de l’AELP.

Initié par l’ASEA et la Banque Africaine de Développement (BAD), l’AELP vise « à stimuler les flux d’investissement panafricains, à promouvoir les innovations qui soutiennent la diversification pour les investisseurs et à adresser la problématique de la profondeur et de la liquidité des marchés. Il est financé grâce à une subvention du Fonds Fiduciaire de la Coopération Économique Corée-Afrique (KOAFEC) géré par la Banque Africaine de Développement.

Un grand pas vers la libre circulation des investissements

« Nous sommes ravis de ce grand pas vers la libre circulation des investissements à travers l’Afrique et la libre circulation des capitaux. Notre objectif est d’ouvrir de nouvelles opportunités pour les investisseurs individuels et institutionnels afin d’investir de manière productive dans la croissance de l’Afrique », a déclaré Félix Edoh Kossi Amenounve, Président de l’ASEA et Directeur Général de la BRVM. Les bourses poursuit-il, continuent d’aider les entreprises et les gouvernements africains à lever des capitaux à long terme pour la création d’emplois, la croissance des entreprises, les infrastructures et le développement.

Expérimentée dans les solutions de marchés financiers à travers le Moyen-Orient et de nombreux marchés émergents et frontières, la société informatique de renommée mondiale DirectFN a été retenue comme fournisseur.

« Avec une technologie innovante et un accent pour apporter la maturité numérique dans l’établissement de relations numériques grâce à la création de la plate-forme technologique AELP-Link, DirectFN se sent tout aussi enthousiaste à l’idée d’aider concrètement à atteindre les objectifs des bourses africaines participantes et de permettre à l’écosystème africain des marchés de capitaux de créer numériquement un impact positif sur l’économie globale » a affirmé Dr Walid Alballaa.

Selon le communiqué de presse de l’ASEA, « les ordres des investisseurs sur un marché seront acheminés par un courtier national via la plateforme AELP vers un courtier sur le marché étranger où le titre est coté pour leur exécution sur ce marché ». Les titres cotés accessibles via le lien AELP comprennent tous les titres disponibles pour les investisseurs transfrontaliers.

« Les investissements en actions disponibles comprennent les entreprises les plus prometteuses et les plus rentables d’Afrique ainsi que certains leaders mondiaux parmi plus de 1 050 entreprises cotées.

Les investisseurs achèteront ou vendront également des obligations d’entreprise et d’État, des fonds indiciels (ETFs) et des produits dérivés lorsque ceux-ci sont cotés sur les bourses participantes et que le courtier parrain en fournit l’accès », renseigne le communiqué.

Les bourses membres du projet AELP sont : la Bourse de Casablanca, la Bourse d’Egypte, la Bourse de Johannesburg, la Bourse des valeurs mobilières de Nairobi, la Bourse nigériane, la Bourse de Maurice et la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).

À propos de l’Association africaine des bourses de valeurs mobilières

L’Association africaine des bourses de valeurs (www.african-exchanges.org) est la première association des bourses de valeurs en Afrique qui se sont réunies dans le but de développer les bourses membres et de fournir une plate-forme de mise en réseau. L’ASEA a été créée en 1993 et travaille en étroite collaboration avec ses membres pour libérer le potentiel du marché africain des capitaux.

À propos de DirectFN

DirectFN (www.directfn.com), est une société innovante de fournisseurs de technologie financière, fondée sur l’innovation révolutionnaire et passionnée par la création de nouvelle valeur pour l’écosystème des marchés de capitaux. Depuis plus de 20 ans, elle s’est spécialisée dans l’apport de la maturité numérique avec des solutions FinTech et FinCON aux sociétés de courtage, aux banques, aux chambres de compensation et aux sociétés de gestion d’actifs du Maroc à l’Indonésie. Elle possède cinq bureaux aux Émirats Arabes Unis, en Arabie saoudite, au Koweït, au Sri Lanka et au Pakistan et se développe sur les marchés émergents et les marchés frontières.

