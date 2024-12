L’ABE salue l’approche innovante et responsable de la SIPI-BENIN

L’Agence béninoise pour l’environnement (ABE) reconnait les mérites de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), en matière de respect des normes environnementales. Elle a délivré une attestation de reconnaissance à la structure en charge de l’exploitation et du développement de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

La SIPI-BENIN dans le top des meilleures unités respectant les prescriptions environnementales et sociales en 2024. Elle a reçu à cet effet une attestation de reconnaissance, délivrée par l’Agence béninoise pour l’environnement.

Cette distinction est la preuve de l’engagement sans relâche de la société à promouvoir l’excellence en matière de développement durable et de respect des « normes écologiques les plus strictes ». Par cette attestation de reconnaissance, l’ABE vient saluer « les efforts constants » de la SIPI-BENIN, destinés à concilier industrialisation et préservation de la planète.

Située à environ 45 Km de Cotonou, la Zone industrielle de Glo-Djigbé, est un vaste projet d’industrialisation mis en œuvre par le gouvernement du président Patrice Talon. L’ambition exprimée est de transformer les matières premières, créer de la valeur ajoutée, et résoudre l’épineux problème du chômage des jeunes.

Au terme d’une première phase de 400Ha, trois principaux produits sont transformés dans la zone économique spéciale. Il s’agit du coton, du soja, et des noix de cajou. L’approche innovante et responsable adoptée par la SIPI-BENIN, permet d’avoir au terme du processus, zéro déchet ». Une approche très perceptible au niveau des unités de transformation de cajou où un usine d’extraction de Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) de la coque de noix de cajou, et une usine de fabrication de biochar sont implantées.

F. A. A.

