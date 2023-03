Insuffisance de ressources sur le marché des titres de l’Umoa

Les résultats sur le marché des titres de l’Uemoa au 1er trimestre 2023 sont peu reluisants. Les Etats ont connu diverses fortunes . En janvier 2023, le Togo à la recherche de 30 milliards n’a pu mobiliser que 16. Le Mali, la Guinée Bissau ont dû renoncer à leur émission . En février 2023, la même tendance a été observée au niveau du Togo, du Mali, de la Guinée Bissau et du Mali.

Cette morosité financière qui caractérisait le marché Financier regional en début d’année, s’est accentuée début mars par la hausse du taux directeur à 3%.

En conséquence immédiate, le Burkina Faso a dû reporter son émission. De même que le Niger le 1er et 2 mars 2023. La semaine qui a suivi, la Guinée Bissau, recherchant 5 milliards FCFA, n’a reçu que 1,06 milliards FCFA. Ce montant fut par la suite rejeté à cause des taux demandés par les investisseurs. Le Mali et le Togo avec un taux de couverture respectif de 34,5% et 38,7% ont fini par jeter l’éponge.

Le mardi 13 mars, c’est la Côte d’Ivoire qui reportait son émission. Le 14 mars, le Burkina émettait des titres pour un montant de 30 milliards FCFA. Une émission qui a reçu des offres de 10,76 milliards FCFA dont 10,24 milliards FCFA émanant des investisseurs locaux.

Le 16 mars, le Niger avec 34,6 milliards FCFA retenus dont 34 milliards FCFA provenant des investisseurs nigériens.

A l’analyse , tout porte à croire que les investisseurs ont commencé à n’investir principalement que sur les émissions de leurs pays d’origine au détriment du marché régional.

De ce fait, une réaction de la Bceao est vivement souhaitée.

30 mars 2023 par