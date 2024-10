Importateurs des BTP et industriels aguerris pour des dossiers d’AVD aux normes

Les importateurs des secteurs BTP et les industriels sont outillés pour connaître désormais une évolution facile de leur dossier d’Avis sur la Valeur en Douane (AVD) au niveau de Benin Control. Une équipe de la société a sensibilisé ces acteurs, mardi 15 octobre 2024, à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

Aux côtés de la douane dans le cadre des procédures d’enlèvement des marchandises au cordon douanier et de la sécurisation des recettes douanières, la société Benin Control n’a souvent pas la collaboration qu’il faut pour un bon traitement des dossiers d’Avis sur la Valeur en Douane (AVD) qui lui sont soumis.

Les acteurs pas ou peu informés des procédures et le fonctionnement de Benin Control font des récriminations contre la société.

Les plaintes sont parvenues à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) qui a décidé d’agir en initiant une séance d’informations sur « Comment soumettre un bon dossier à BENIN CONTROL pour la demande d’AVD. »

C’est la Directrice des opérations de la CCI Bénin, Représentant le Secrétaire général Raymond ADJAKPA ABILE, qui a procédé au lancement de la séance mardi 15 septembre 2024 à la salle de conférence de l’institution consulaire à Cotonou. Joëlle VIDEHOUENOU a invité les importateurs des secteurs BTP et les industriels à suivre avec intérêt et poser des questions.

Les procédures, le fonctionnement et les missions de Benin Control ainsi que les astuces pour mieux collaborer avec la société ont été exposés aux participants par l’équipe composée de Nadia DEGBE, Biliaminou BILEOMA, Aristophane YAO et appuyée par la douane béninoise.

Selon les communications, la Valeur en douane repose sur trois éléments fondamentaux : mécanismes de détermination de la valeur, l’espèce tarifaire et l’origine. Elle se base sur les accords du GATT (Accord Général sur les tarifs douaniers et le commerce). Le GATT définit 6 méthodes d’évaluation pour son application.

Le plus important est de soumettre un bon dossier d’AVD. Pour y arriver, il ne faut pas attendre que les marchandises viennent au port avant de soumettre son dossier.

« Il faut gagner du temps. Dès que les marchandises démarrent, il faut récupérer sans délais et soumettre son dossier. Donc on dispose de trois semaines avant que la marchandise n’arrive alors que l’AVD n’est délivré que dans un délai de trois jours. (…) Il faut maîtriser ce que nous appelons l’aide-mémoire. C’est l’ensemble des descriptifs qu’on réclame par produit », a expliqué Nadia DEGBE, responsable service client à Benin control.

L’importateur doit éviter de soumettre des documents altérés. « Les altérations entraînent un ciblage accru, un historique négatif et des contrôles renforcés », a mis en garde l’équipe de Benin Control.

A l’issue des présentations d’une heure environ, la parole a été donnée ensuite aux participants. L’équipe de Benin Control et la douane ont, durant deux heures environ, apporté des réponses aux questions et préoccupations des importateurs et industriels.

Les participants repartent satisfaits. « J’ai aimé la formation et j’aurais voulu que ça se répète plusieurs fois parce que dans les échanges, on a gardé beaucoup de choses », a confié Edwige Topanou de la société Bénin Carreau. « Cet échange a permis de mieux comprendre ce que nous importons et ce que la douane veut de notre part. (…) On ressort de cette séance vraiment comblé », s’est réjouie Ange Gasarabwe de la société La Roche.

M. M.

16 octobre 2024 par ,