ISOCEL SA agréée au régime des investissements spécifiques

L’entreprise de télécommunications ISOCEL SA est admise au bénéfice des régimes privilégiés du Code des investissements pour un projet de déploiement d’un réseau de fibre optique de type FTTH dans la ville de Cotonou et ses environs.

Le fournisseur d’accès Internet au Bénin ISOCEL veut mettre en œuvre un projet de déploiement d’un réseau de fibre optique de type FTTH dans la ville de Cotonou et ses environs. Dans le cadre de ce projet, le Conseil des ministres de ce mercredi 19 janvier 2022 a annoncé l’agrément de ISOCEL SA, au régime des investissements spécifiques, pour le déploiement d’un réseau de fibre optique de type FTTH dans la ville de Cotonou et ses environs.

A propos d’ISOCEL

Acteur majeur de l’écosystème numérique, ISOCEL SA offre des services de connexion et Data depuis plus de 10 ans au Bénin. Son challenge est de connecter à Internet, en haut débit et en volume illimité, les particuliers et les professionnels. Pour satisfaire aux exigences de sa clientèle, ISOCEL propose une gamme étudiée de produits et services : les liaisons spécialisées ; les liaisons Internet dédiées et Data ; le data center et les services d’hébergement, une plateforme d’interconnexion et de sites distants etc. ISOCEL est aujourd’hui le leader des opérateurs privés sur le marché de l’Internet fixe au Bénin.

19 janvier 2022 par ,